Diese Shortcuts machen die Vorschau-App besser

Den Diashow-Modus starten

Wenn Sie per Auswahl mehrere Bilder gleichzeitig in Vorschau öffnen, können Sie diese leicht als Diashow öffnen. Drücken Sie dazu die Befehlstaste (cmd) + Shift (⇧) + (f) gleichzeitig und die Ansicht wird in den Vollbildmodus wechseln und die Bilder als Diashow anzeigen.

Zoomen

In ein Bild hinein oder hinaus zoomen können Sie mit dem Trackpad oder über die entsprechenden Symbol am oberen Rand. Allerdings gibt es eine weitere Methode. Drücken Sie die Befehlstaste (cmd) + (-) gleichzeitig auf der Tastatur, um aus dem Bild zu zoomen, möchten Sie in das Bild hinein zoomen, dann drücken Sie die Befehlstaste (cmd) + (+).

Bilder drehen

Bilder lassen sich entweder per Button drehen oder per Tastenkürzel. Drücken Sie für eine 90-Grad-Drehung nach links die Befehlstaste (cmd) + (L). Die Drehung nach rechts erfolgt nach dem Sie die Befehlstaste (cmd) + (r) gedrückt haben.

Bilder beschneiden

Wenn Sie die Werkzeugkiste für verschiedene Bearbeitungen gestartet haben, dann können Sie über das Auswahl-Tool einen Bildbereich auswählen und diesen mit der Tastenkombination Befehlstaste (cmd) + (k) schnell ausschneiden.

Die Lupe aufrufen

Manchmal kann es vorkommen, dass Sie nur schnell nach einem bestimmten Detail schauen möchten. Hierbei kann die integrierte Lupe nützlich sein. Diese können SIe einfach über die (<)-Taste aktivieren und deaktivieren.

Geöffnete Dateien duplizieren

Um ein Duplikat einer geöffneten Datei zu erstellen, benötigt es keine großen Vorkenntnisse, sondern eine einfache Tastenkombination. Drücken Sie kurz die Befehlstaste (cmd) + Shift (⇧) + (s) auf Ihrer Tastatur und die Vorschau-App erstellt Ihnen eine exakte Kopie der Datei, die über die integrierten Werkzeuge nach Herzenlust bearbeitet werden kann ohne das Original zu verändern.

Die Seitenleiste ausblenden, Miniaturen & das Inhaltsverzeichnis anzeigen

Um die drei Funktionen auszuführen, gibt es verschiedene Wege, beispielsweise über den Seitenleisten-Button oben links oder über „Darstellung“ in der Statusleiste. Es geht auch anders. Die Seitenleiste lässt sich auch über das Tastenkürzel Befehlstaste (cmd) + Wahltaste (alt) + (1) ausblenden. Eingeblendet und mit einer Miniatur-Ansicht versehen können Sie sie über Befehlstaste (cmd) + Wahltaste (alt) + (2). Sollten viele Dateien geöffnet wurden sein, ist das Inhaltsverzeichnis sehr nützlich, das Sie über Befehlstaste (cmd) + Wahltaste (alt) + (3) aufrufen können.

Datei-Informationen einblenden

Bilder und Dateien enthalten immer eine Vielzahl wichtiger Informationen, die Sie sich auch in der Vorschau-App anzeigen lassen können. Hierzu genügt es die Befehlstaste (cmd) + (i) auf der Tastatur zu drücken.