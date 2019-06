28.06.2019 - 16:56 Uhr Geschrieben von Christian Steiner



Amazon hat sich in den letzten Jahren heimlich, still und leise zur wichtigsten Streaming-Plattform entwickelt. Ein Flatrate-Angebot gibt es zwar auch bei Netflix und Filme und TV-Serien zum Kaufen auch bei iTunes. Aber nur bei Amazon gibt es beides aus einer Hand. Und mit den Prime Video Channels gibt es sogar mehr als bei der Konkurrenz. Wir stellen das umfangreiche Angebot vor.

Das ist Amazon Prime Video

Das wohl bekannteste Angebot von Video-Amazon ist Amazon Prime. Bei dem Flatrate-Paket können Sie zu einem festen Preis Filme und TV-Serien so oft streamen wie Sie wollen. Neben Filmen und TV-Serien großer Studios und TV-Sender bietet Amazon hier auch eigene Produktionen an. Dabei ist das Angebot nicht so umfangreich wie beim Konkurrenten Netflix. Im Gegenzug stimmt der Preis aber: Für 7,99 monatlich beziehungsweise 69 Euro jährlich sind Sie bei Prime dabei. Und erhalten neben der Video-Flatrate auch noch weitere Vorteile: kostenloser Premium-Versand, Musik und Bundesliga-Radio bei Prime Music, kostenlose Bücher und Magazine bei Prime Reading und weitere Vorteile bei Twich Prime, Amazon Photos und Amazon Pantry.

Amazon Prime Video punktet mittlerweile auch mit Eigenproduktionen wie Pastewka und The Man In The High Castle. (Bild: Screenshot)

Amazon Prime Video nutzen Sie im Browser oder mit den entsprechenden Apps. Nach jahrelangem Streit zwischen Amazon und Apple gibt es die Prime-Video-App mittlerweile auch für den Apple TV. Auf dem iPhone und iPad können Sie Filme und TV-Serien auch herunterladen und ohne Internetverbindung unterwegs schauen.

Amazon produziert mittlerweile auch eigene TV-Serien und Filme. Ähnlich wie die Konkurrenz von Netflix und bald auch Apple. Hoch angesehene und ausgezeichnete TV-Serien wie The Man in The High Castle, Tom Clancy’s Jack Ryan, Homecoming und The Marvelous Mrs. Maisel sind exklusiv bei Amazon Prime zu sehen. Daneben hat Amazon die beliebte Science-Fiction-Serie The Expanse eingekauft und wird die nächsten Staffeln exklusiv produzieren und zeigen. Darüber hinaus hat das Unternehmen Großes für die Zukunft geplant. Im November 2017 gab Amazon bekannt, dass eine eigene TV-Serie im Herr-der-Ringe-Universum in Produktion gehen soll. Das Unternehmen hält die exklusiven TV-Serien-Rechte an J.R.R. Tolkiens Fantasy-Romanen. Im Jahr 2018 wurde bekannt, dass die TV-Serie die teuerste Serienproduktion aller Zeiten sein wird. Amazon hat bereits für mehrere Staffeln grünes Licht gegeben und will damit eine Alternative zur beliebten TV-Serie Game of Thrones anbieten.

Daneben produziert Amazon Studios aber auch eigene Filme. Diese erhalten einen normalen Kinostart, anders als bei der Konkurrenz von Netflix. Erst später erhalten Prime-Mitglieder dann Zugriff auf diese Filme. Filme wie Jim Jarmuschs Paterson oder das Familiendrama Beautiful Boy deuten auf einen Fokus auf Arthaus-Produktionen hin. Amazon hat mit Filmen wie Manchester By The Sea und The Salesman bereits vor der Netflix-Konkurrenz bei den Oscars mit eigenen Produktionen gewinnen können.

Leihen und kaufen

Wer keine Lust auf ein kostenpflichtiges Abo hat, sondern gezielt nach Filmen und TV-Serien sucht, wird ebenfalls bei Amazon fündig. Mit Amazon Video konkurriert das Unternehmen direkt mit Apple und dem iTunes Store. Hier gibt es Filme und TV-Serien zum Kaufen und Leihen. Das Angebot und die Preise sind dabei durchaus mit iTunes vergleichbar. Neue Filme kaufen Sie für rund 14 Euro. Ältere Filme kosten rund 10 Euro beim Kauf. Der Preis zum Ausleihen von Top-Titeln beläuft sich auf rund 5 Euro. Filme in 4K beziehungsweise UHD bietet Amazon Video ebenfalls an. Das Angebot von Amazon Video können Sie nach dem Kauf über den Browser auch mit den iOS-Apps und auf dem Apple TV streamen. Leider ist es nicht möglich, direkt über die iPhone-, iPad- oder Apple-TV-App einzukaufen oder auszuleihen. Wie bei iTunes haben Sie 30 Tage Zeit, um die Leih-Filme zu schauen. Nach dem Start eines Streams verkürzt sich das Zeitfenster auf 48 Stunden. Danach verschwinden die Filme aus Ihren Mediatheken. Gekaufte Filme und TV-Serien können Sie hingegen unbegrenzt streamen.

Neben der Prime-Flatrate können Sie bei Amazon Video auch Filme leihen und kaufen. (Bild: Screenshot)

Für Prime-Abonnenten gibt es außerdem einmal im Monat ein eigenes Angebot an preisreduzierten Top-Titeln zum Leihen. Amazon bewirbt diese Aktion als “Prime Deals”, die in der Regel ein Wochenende andauert. In diesem Zeitraum können Sie ausgewählte Top-Filme für 0,99 Euro das Stück ausleihen. Anschließend haben Sie 30 Tage Zeit, um diese Filme zu streamen.

Amazon Channels

Ein Zusatzangebot für Prime-Kunden sind die sogenannten Prime Video Channels. Diese Kanäle können Sie als Prime-Kunde zusätzlich abonnieren. Damit erweitern Sie das Angebot von Amazon-Prime nach Ihren eigenen Interessen. Zum Beispiel gibt es eigene Kanäle für Horror-Filme. Bundesliga-Fans können mit dem Eurosport-Kanal auch über Amazon Prime Ihren Lieblingssport live verfolgen. Manche Filmstudios wie zum Beispiel MGM oder Universal Studios bündeln ihre Film-Klassiker in eigenen Kanälen. Fans vom britischen TV-Sender BBC finden darüber hinaus ebenfalls einen eigenen Kanal. Die monatlichen Abo-Preise für die einzelnen Kanäle betragen zwischen 2,99 Euro und 4,99 Euro. Sie können auch konkurrierende Streaming-Plattformen wie das Arthaus-Angebot von Mubi oder die deutsche Plattform alleskino.de als eigenen Amazon Prime Kanal abonnieren. Diese kosten zwischen 4,99 Euro und 8,99 Euro.

Mit den Prime Channels erweitern Sie das Angebot von Prime Video nach Ihrem Geschmack. (Bild: Screenshot)

Fazit

Das Streaming-Angebot von Amazon kombiniert, was die Konkurrenz nur verstreut anbietet. Bei iTunes gibt es (bisher) kein Flatrate-Angebot und bei Netflix können Sie keine einzelnen Titel kaufen oder leihen. Amazon bietet beides an und ist somit das beste Rundumangebot auf dem Markt. Mit den Prime Channels können Sie das Prime-Angebot gezielt nach Ihrem Geschmack vergrößern. Der Streaming-Markt bleibt aber hart umkämpft. Bald wird Apple einsteigen und Netflix investiert immer mehr in kostspielige Eigenproduktionen. Für uns Serien- und Filmfans kann dieser Konkurrenzkampf nur von Vorteil sein. Denn so muss auch Amazon in Bewegung bleiben und die eigenen Angebote immer weiter verbessern.

