So ändern Sie die Bildgröße mit der Vorschau-App

Tipp

Das iPhone löst Bilder mit 12 Megapixeln beziehungsweise in 3.024 x 4.032 Pixeln auf. Dank des HEIC-Formats sparen Sie Speicherplatz, aber bei Panoramen geht die Größe schnell in die 10 MB bis über 20 MB. Diese Größen sind für den Upload mit schwachen Internetverbindungen natürlich nur wenig geeignet. Mit der vorinstallierten Vorschau-App am Mac kann man beispielsweise über die Bildgröße die Dateigröße regulieren.