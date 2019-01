08.01.2019 - 20:55 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Yubico hat ein Sicherheitstoken für den Lightning-Port vorgestellt. Am anderen Ende ist ein USB-C-Anschluss vorhanden, so dass Benutzer den Schlüssel mit iPhones, iPads und Macs verwenden können.

Früher war die einzige Möglichkeit, einen Sicherheitsschlüssel mit einem iPhone oder iPad zu verbinden, ein kabelloses Modul, das per Bluetooth Kontakt zum iOS-Gerät aufgenommen hat. Das ist nun vorbei, denn Yubico hat ein Hardware-Token mit Lightning vorgestellt. Es ist auch mit USB-C nutzbar, so dass es auch am Mac und PC verwendet werden kann.

"Die Branche hat Bluetooth als beste Möglichkeit erkoren, sich mit iPhones zu verbinden", so Yubico-Manager Jerrod Chong. "Wir dachten, das sei nicht gut genug. Wenn Sie wollen, dass Benutzer ein Token überwinden, müssen Sie dieses Usability-Problem lösen."

Der Hardware-Schlüssel soll noch 2019 veröffentlicht werden. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es nicht.

Neben dem Lightning/USB-C-basierten Schlüssel bringt Yubico auch einen neuen NFC-basierten Sicherheitsschlüssel auf den Markt. Es unterstützt "Authentifizierung über FIDO2/WabAuthn- und U2F-Dienste auf Computern und mobilen Geräten mit NFC-Unterstützung".

Sicherheitsschlüssel sind die aktuellste Form von Sicherheitsmaßnahmen. Der Nutzer muss nicht nur ein Passwort wissen sondern auch ein physisches Gerät besitzen, um Zugang zu Diensten zu erhalten. Was der neue Yubikey kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Frage an unsere Leser: Ist das eine sinnvolle Idee oder haltet ihr die bisherigen Passwörter oder Zwei-Faktor-Autentifizierungen per Smartphone die beste Lösung?

