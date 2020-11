WISO Steuer-Mac 2021 – Steuererklärung für das Steuerjahr 2020 jetzt zum halben Preis

Das Steuer-Programm von WISO ist ein echter Klassiker und gehört zu den am häufigsten empfohlenen Programme für die jährliche Steuererklärung. Du kannst mit der App mit wenigen Klicks mithilfe der sogenannten Steuerautomatik schnell deine Steuererklärung am Mac machen. WISO Steuer-Mac 2021 bietet dazu Unterstützung für alle Einkunftsarten und entsprechend für sämtliche amtlichen Formulare und Erklärungen (N, R, Kind, KAP, so, G, S, L, 34a, EÜR, FW, V, AV, aus, N-AUS, N-Gre, K, u). Alternativ bietet Entwickler Buhl auch eine Web-Version und die Windows-Variante.

WISO Steuer-Mac 2021 für Steuerjahr 2020

Mit einem Importassistenten holst du dir schnell deine Daten aus der vorangegangenen Steuererklärung. Das Programm ist immer für ein Steuerjahr. Diese WISO-Programme sind derzeit reduziert:

► WISO Steuer-Mac 2021 bei Amazon

► Weitere reduzierte WISO Steuer-Software bei Amazon

Mit WISO Steuer-Mac 2021 für Steuerjahr 2020 kostet aktuell nur 19,99 Euro - und das sowohl als reine Downloadversion als auch auf Disc samt dickem Ratgeber-Buch.