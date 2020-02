Bastelstunde: So wird eine 5,25 Zoll Floppy-Disc mit der Apple Watch ausgelesen

Ein echter Tüftler hat bei Youtube wieder ein neues spannendes Projekt vorgestellt. Niles Mitchell steckt hinter dem Youtube-Kanal „Will it Work?“. Dort zeigt er regelmäßig, wie alte Technik mit neuen Geräten harmonieren kann – auch wenn man das im ersten Moment nicht erwarten würde oder sich fragt, was das eigentlich bringen soll. Es geht dabei nur um den Spaß mit den technischen „Spielzeugen”. Eines seiner neuesten Projekte bekommt gerade viel Zuspruch. Mitchell hat nämlich eine alte 5,25 Zoll-Floppy-Disc ausgegraben und diese mit einer Apple Watch ausgelesen.

Allein mit der Apple Watch geht es nicht

Dabei läuft es leider nicht ganz ohne Umweg, natürlich benötigt Mitchell für die 5,25 Zoll-Floppy-Disc ein passendes Laufwerk. Zum Einsatz kamen ein mehr als 30 Jahre altes DaynaFile-System, das die Floppy lesen kann. Angeschlossen wurde das Laufwerk an einen alten Macintosh, genauer gesagt nutzt er ein PowerBook G3, welches unwesentlich jünger sein dürfte als das Floppy-Laufwerk.

Wie gut das Ganze dann funktioniert, und was er mit der Apple Watch und der Floppy Disk dann so alles machen kann, hat Mitchell in einem kurzen Video festgehalten.

Apple-Fans sollten sich den Youtube-Kanal von Niles Mitchell auf jeden Fall noch einmal genauer anschauen. Mit viel Liebe und Technik-Know-how versucht Mitchell sich dabei auch an vielen anderen Geräten und altem Zubehör. So hat er ein altes Macintosh-Keyboard mit einem iPhone verbunden um damit zu schreiben, oder auch ein iPhone genutzt, um an die Daten einer 3,5 Zoll Diskette heranzukommen. Aber auch andere Hersteller wie Nintendo mit der Switch, oder ein Amazon Kindle werden mit einbezogen - es muss ja nicht immer nur Apple sein.