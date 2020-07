WhatsApp: Diese neuen Features kannst Du jetzt genießen

WhatsApp hat einige neue Funktionen erhalten, die die Nutzung des Instant Messengers teils deutlich komfortabler, aber auch spaßiger machen. Wir stellen euch kurz vor, was es neues bei WhatsApp unter Android und iOS gibt.

Videoanrufe ohne Memory-Effekt

Seitdem wir soziale Distanzierung üben, hat sich die Zahl der Video-Calls in unserem Umfeld stark erhöht. Früher war das die Ausnahme, jetzt ist es schon fast die Regel.

Was bei WhatsApp durch die neuen 8er Gruppenkonferenzen ziemlich nervig geworden ist: Die Übersicht geht verloren. Wer will, kann nun das Bild eines Gegenüber in den Fokus holen und dort auch halten. Dazu muss dessen Bild nur etwas länger angetippt werden. WhatsApp-Gruppen bis zu acht Teilnehmern zeigen jetzt außerdem ein kleines Video-Chat-Symbol an, damit das Einleiten einer Konferenz schnell von der Hand geht.

Kontakt austauschen per QR-Code

Wie nervig es ist, Kontaktinformationen auszutauschen, merkt man jetzt in Corona-Zeiten: Das eigene Handy überreichen, um sich den Namen und die Telefonnummer des Gegenüber eingeben zu lassen, ist unhygienisch.

Nun hat Facebook für WhatsApp die Möglichkeit eingeführt, Kontaktinformationen per QR-Code einzulesen. Dazu muss das Gegenüber nur die Funktion aufrufen, damit auf dem eigenen Display der QR-Code angezeigt wird. Die andere Person scannt mit WhatsApp diesen Code ein und hat sofort alle Kontaktinfos. Was WhatsApp damit eingeführt hat, ist eine Visitenkarte per QR-Code.

WhatsApp macht mit animierten Stickern iMessage nach

Bei iMessage gibt es animierte Sticker-Grafiken schon seit langer Zeit, doch bei WhatsApp wird diese Funktion jetzt erst eingeführt. Es gibt zwar schon animierte Gifs, aber die verbrauchen enorme Mengen Speicherplatz und natürlich auch das Datenvolumen. Bei animierten Stickern besteht dieses Problem nicht.

Wie bei iOS müssen die Sticker in Paketen heruntergeladen werden, bevor man sie einsetzen kann. Animierte Sticker zeigen ein kleines Play-Icon in der Auswahl an.

Die genannten neuen Funktionen werden nach und nach ausgerollt. Wichtig ist, dass du die neueste Version von WhatsApp auf deinem Handy hast. Ausrollen heißt in diesem Fall, dass Facebook die Funktionen bei der neuesten App erst schrittweise freischaltet.

Nutzt du WhatsApp auch beruflich? Hast du dabei Bedenken oder ist das eine mittlerweile gängige Praxis?