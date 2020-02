WhatsApp: Dark Mode endlich auch für iOS im Test

Besser spät als nie: Der beliebte Messenger WhatsApp dürfte endlich einen echten dunklen Modus für das iPhone erhalten. Bei der App fehlt bislang schlicht und einfach die Option den Dark Mode, wie ihn Apple mit der Veröffentlichung von iOS 13 vergangenen Herbst präsentiert hat, auch im Messenger zu nutzen. Nun berichten Nutzer des Betatests von WhatsApp vermehrt, dass sie die dunkle Nutzeroberfläche im Messenger aktivieren konnten – und, das die neue Version 2.20.31 viele Probleme behoben hat, die noch Ende vergangenen Jahres in der Beta für den dunklen Modus aufgetaucht waren.

WhatsApp Dark Mode geistert schon länger herum

Der fertige Dark Mode war zunächst in der zuvor bereits im Januar veröffentlichten Beta-Version für Android aufgetaucht. Auch die nachgeschobene WhatsApp-Beta für iOS hatte bereits den neuen dunklen Modus an Bord. Doch nicht alle Betatester bekommen gleichermaßen die neuen Optionen zum Ausprobieren an die Hand. Erst in den letzten Tagen hat WhatsApp die Einstellungsoption für weitere Tester freigegeben, heißt es dazu jetzt bei Reddit (via Caschys Blog). Der Ursprungsbeitrag wurde dabei zwischenzeitlich wieder entfernt.

WhatsApp stellt über das Apple-TestFlight Beta-Programm für eine begrenzte Anzahl an iOS-Nutzern die Vorabversionen seines Messengers zur Verfügung. Innerhalb des Programms werden dabei nicht alle Neuerungen gleichermaßen an alle Tester verteilt.

Nun ist die Hoffnung groß, dass die Entwicklung nahezu abgeschlossen sein könnte. Die Entwickler selbst schweigen zu den Inhalten der Betatests und hat bisher keine Roadmap für die geplante Veröffentlichung neuer Funktionen bekannt gegeben.

Wann nun für beide Betriebsysteme das finale Update mit der neuen Option veröffentlicht wird, ist dementsprechend nicht bekannt. Der Dark Mode zum Umschalten der Benutzeroberfläche gehört zu den Funktionen, die sich Nutzer schon länger wünschen.