Die Apple Watch ist vielleicht das Gerät, das in den letzten Jahren die meisten Änderungen erfahren hat. Das liegt auch daran, dass selbst Apple zu Anfang – rückblickend ist das leicht zu sagen – nicht so recht wusste, wohin die Reise für die Apple Watch gehen würde. Entsprechend viel wurde in der Vergangenheit auch an watchOS herumgeschraubt. Das Update auf Version 8 allerdings bringt nur wenige aufregende neue Funktionen mit sich – und ähnlich wie auch bei iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey können wir das als Nutzer:innen der zugehörigen Geräte nur begrüßen – auch, wenn uns als Journalist:innen dadurch ein paar größere Storys fehlen.

Fotos auf der Uhr

Die Apple Watch ist qua Natur ein sehr persönliches Gerät und so unterscheidet sich auch ihre Verwendung sehr von Person zu Person. Was wir nie so richtig verstanden haben ist dabei, wieso man sich Fotos auf der Uhr anschauen sollte, obwohl man doch prak...