Es ist alljährlich der größte und wichtigste Termin im Apple-Kalender: Die Vorstellung der neuen iPhone- und Apple-Watch-Modelle und die damit verbundene Ankündigung der neuen Betriebssystemversionen für alle Mobil-Geräte. In diesem Jahr gab es sogar noch ein wenig, nämlich ein neues iPad und ein neues iPad mini. Trotzdem erleben wir nicht, dass Tech-Blogs und Apple-Fan-Seiten in tosenden Jubel ausbrechen. Das liegt vor allem daran, dass die echten „Wow-Features“ der neuen Geräte nur wenige Menschen zu einem direkten Upgrade von der unmittelbaren Vorgängerversion bewegen werden.

Die 13 als Unglückszahl für Apple?

Was also ist passiert, respektive was ist in diesem Jahr anders? Die nüchterne Antwort ist: nichts. Vor allem mit Blick auf das iPhone manifestiert sich in diesem Jahr, worauf viele Kommentatoren, uns eingeschlossen, schon in den vergangenen Jahren immer wieder hinwiesen: Die fetten Jahre sind erst einmal vo...