15.10.2018 - 20:04 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat heute die vierte Betageneration seiner kommenden Updates für iOS, tvOS sowie watchOS veröffentlicht. Das kommende iOS 12.1-Update erscheint eine Woche nach Veröffentlichung der dritten Beta und vier Wochen nach der Veröffentlichung von iOS 12.

Registrierte Entwickler können die neue iOS 12.1 Beta 4 aus dem Apple Developer Center herunterladen oder over-the-air installieren, sofern das korrekte Konfigurationsprofil aus dem Developer Center auf dem betroffenen Gerät installiert wurde. An dieser Stelle sei auch noch einmal der Hinweis gestattet, dass es Nutzer vorher ein Backup ihres Geräts machen sollten, bevor die Betaversion aufgespielt wird.

iOS 12.1 enthält mehrere neue Funktionen, die Apple für das iPhone XS und das XS Max angekündigt hatte. Dazu zählt Dual-SIM, was mit einer eSIM realisiert wird. Das Unterfangen muss deshalb vom eigenen Mobilfunkanbieter unterstützt werden. Das Update bringt beinhaltet auch die Echtzeit-Tiefenkontrolle bei Kameraaufnahmen. So können Sie die Schärfentiefe Ihrer Portraitfotos schon vor der Aufnahme anpassen. Aktuell kann in iOS 12 die Schärfentiefe nur nach der Aufnahme modifiziert werden. Zudem sind in iOS 12.1 mehr als 70 neue Emojis enthalten.

Außerdem ist bei iOS 12.1 die Gruppen-FaceTime wieder mit an Bord, die von Apple während der Betaphase von iOS 12 entfernt wurde. Group FaceTime erlaubt es unter iOS und macOS, Video- und Audio-Chats mit bis zu 32 Teilnehmern gleichzeitig zu führen. Unter watchOS können nur Audio-Chats durchgeführt werden.

Das watchOS 5.1-Update bringt eine neue Vollbildoption für die Apple Watch Series 4 mit, bei der der Benutzer zwischen mehreren Farbtönen des Zifferblatts wählen kann.

Apple hat leider keine Änderungshinweise beim kommenden tvOS 12.1-Update für das Apple TV der vierten und fünften Generation veröffentlicht, weshalb es sich dabei wohl nur um Bugfixes und Performance-Verbesserungen handelt.

