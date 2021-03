Versteckter Sensor im HomePod Mini?

Spät aber nicht zu spät scheint Apple mit dem HomePod Mini im Markt der Smart Speaker Fuß fassen zu können. Ein Preis von unter 100 Euro in Kombination mit dem mehr als ordentlichen Sound sowie cleveren Zusatzfeatures Thread und Intercom scheinen den Nerv der Kunden getroffen zu haben. Doch kann der HomePod Mini womöglich noch mehr?

Ungenutzter Sensor

Wie Mark Gurman heute über Bloomberg in einem Artikel vermerkte, verfügt der HomePod Mini über einen bisher nicht verwendeten Sensor, der in der Lage ist, sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit zu messen. Apple selbst hat diesen Sensor weder erwähnt oder vermerkt, die Kollegen von iFixit sind schlussendlich darauf gestoßen. Da stellt sich allen Usern von HomeKit natürlich die Frage, warum Cupertino diesen Sensor bisher verschwieg.

Großes Potenzial

Dabei wäre das Potenzial von solch einem Sensor im HomePod Mini riesig, mit dessen Hilfe HomeKit für das einen großen Push bekommen könnte. Intern hat man ja die entsprechende Verwendung zur Steuerung und Automatisierung von Thermostaten sowie Lüftern und Luftreinigern ja erörtert. Würde der Sensor aktiviert werden, ergeben sich für Automationen gänzlich neue Szenarien. Alleine der Umstand, dass sich ein Heizungsthermostat nicht ohne Umwege mit einem Raumthermometer zum effizienteren Heizen nutzen lässt, ist eigentlich eine Farce und führt zu regelmäßigen Frustrationen.

Klein und von Texas Instruments

Mit den Maßen von 1,5 x 1,5 Millimeter fällt der Sensor, der von Texas Instruments stammt und als HDG2010-Feuchtigkeitssensor deklariert wurde, denkbar klein aus.

Im Gehäuse des HomePod Mini ist allerdings auch nicht wirklich viel Platz vorhanden. Verbaut wird der Sensor dabei im unteren Teil in der Nähe des Netzkabels, allerdings weit entfernt von den übrigen Komponenten. Apple möchte damit wohl verhindern, dass der Sensor nicht bei einem Temperaturanstieg der innen liegenden Komponenten anschlägt.

Aktivierung erst mit iOS 15 und Co?

Apple verbaut nicht zum ersten Mal Komponenten in einem Gerät, welche zu einem späteren Zeitpunkt via Softwareupdate aktiviert wurden. Hier sei einmal an den iPod Touch von 2008 erinnert, der einen Bluetooth-Chip aufwies und die Freischaltung dessen erst im darauffolgenden Jahr bekam.

Müssten wir raten, gehen wir derzeit davon aus, dass sich hier ab Herbst 2021 mit dem nächsten großen Softwareupdate etwas tut. Schon in der Vergangenheit lieferte Apple für den HomePod größere Updates, die signifikant den Funktionsumfang erweiterten, im Herbst aus. Erwartungsgemäß gibt Apple derzeit keinen Kommentar dazu ab.