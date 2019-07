19.07.2019 - 13:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



19.07.2019 - 13:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erinnern Sie sich noch an die Präsentation des iPhone X im Jahr 2017? Damals kündigte Apple auch das Apple TV 4K an. Um die Leistung der kleinen Set-Top-Box zu demonstrieren, holte Apple Vertreter von Thatgamecompany auf die Bühne, die sich zuvor einen Namen mit Flower und Journey einen Namen machten. Die Entwickler präsentierten damals den Titel Sky: Children of the Light, um den es allerdings schnell still wurde.

Nach rund eineinhalb Jahren Funkstille veröffentlichten die Entwickler das Spiel nun für iPhone, iPad und iPod touch. Die damals versprochene Version für das Apple TV verzögert sich derweil noch. Womöglich macht hier die Steuerung noch Probleme. Diese soll laut den Entwickler per Siri Remote und nur einem Finger erfolgen, was kein einfaches Unterfangen ist, da bereits auf den iOS-Geräten ein Finger für die Bewegung sowie ein weiterer für die Kamerasteuerung notwendig ist. Es bleibt daher abzuwarten, wie Thatgamecompany das „Problem“ löst. Schon jetzt ist aber klar, dass Sky: Children of the Light zu den schönsten Titeln auf dem iPhone und iPad gehört.

Willkommen in der bezaubernden Welt von Himmelsreich - einem wunderschön animierten Königreich, das nur darauf wartet, von dir und deinen Freunden erkundet zu werden. Im Himmelsreich kommen wir als Kinder des Lichts an und wollen Hoffnung im trostlosen Königreich verbreiten, um die gefallenen Sterne in ihre Sternenbilder zurückzubringen. Im Himmelsreich kannst du: Hochfliegen und 7 traumähnliche Reiche erkunden, um das Geheimnis zu enthüllen

Spieler, denen es genauso geht wie dir, aus der ganzen Welt treffen und mit ihnen Zeit verbringen

Dich mit einer hübschen Auswahl Anpassungsmöglichkeiten für deinen Charakter ausdrücken

Dich mit anderen zusammentun, um Abenteuer in dunkleren Reichen zu erleben, Geister zu retten und uralte Schätze zu entdecken

Lichtkerzen verschenken, um deine Wertschätzung zu zeigen und Freundschaften zu fördern

Es wartet eine einzigartige musikalische Erfahr auf dich, in der du mit anderen zusammen Harmonien erschaffen kannst

Komm in eine immer größer werdende Welt mit neuen Attraktionen sowie Jahreszeitenevents und erweiterbaren Reichen

Preis und Verfügbarkeit

Sky: Children of Light ist ab sofort im App Store für iPhone, iPad und iPod touch verfügbar. Es kann bereits auf Geräten ab dem iPhone 5s, iPad Air, iPad mini 2 und dem iPod touch (6. Gen) gespielt werden. Später in diesem Jahr sollen auch Versionen für das Apple TV sowie den Mac folgen.

Das rund 200 MB große Spiel ist grundsätzlich kostenlos im App Store verfügbar, enthält aber auch über In-App-Käufe, die sich in verschiedenen Preisstufen erwerben lassen.

Laden im App Store Sky: Children of the Light Entwickler: thatgamecompany Preis: Gratis

Laden

Anzeige