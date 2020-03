Universal bringt laufende Kinofilme auf iTunes

Die Verwertungskette bei Kinofilmen ist unterbrochen - schließlich lässt sich bei landesweiten Geschäftsschließungen in vielen Ländern kaum noch eine Bluray verkaufen, geschweige denn verleihen. Das scheinen die Universal-Filmstudios verstanden zu haben und gehen einen ungewöhnlichen Schritt. Kinofilme, die bis kurz vor Schließung der Lichtspielhäuser noch liefen, sollen nun direkt über iTunes vermietet werden. Das übliche Preisniveau soll dabei aber nicht erreicht werden - nach einem Medienbericht verlangt Universal bei iTunes 20 US-Dollar pro Film. Dabei handelt es sich wohlgemerkt nicht um Kauf- sondern lediglich um Leihangebote, die sich nach der Frist nicht mehr ansehen lassen, ohne erneut zahlen zu müssen.

Natürlich beschränkt sich Universal nicht auf iTunes sondern dehnt sein Angebot auch auf Amazon und andere Videoplattformen aus, um möglichst viele Kunden zu erreichen. Ab Freitag werden zunächst einmal in den USA The Invisible Man, The Hunt und Emma angeboten.

Die Universal Studios dürften nicht die einzigen sein, die sich in der Corona-Krise fragen, wie sie noch Geld verdienen, wenn Kinos geschlossen werden. Jeff Shell, Chef von NBCUniversal, teilte mit: „NBCUniversal wird das Umfeld weiterhin bewerten, wenn sich die Bedingungen entwickeln, und die beste Vertriebsstrategie in jedem Markt bestimmen, wenn sich die derzeitige einzigartige Situation ändert.“

In Deutschland sind Kinos ebenfalls geschlossen worden, so dass derartige Angebote vermutlich auch hier bald aus dem Boden sprießen werden.

