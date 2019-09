19.09.2019 - 14:14 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Steve Dowling verlässt Apple auf eigenen Wunsch (Bild: Apple)

Apple befindet sich im Umbruch. Nach 16 Jahren bei Apple verlässt Steve Dowling das Unternehmen. Dowling ist ein Mann aus der zweiten Reihe bei Apple. Dort leitete er in den letzten fünf Jahren die Kommunikations-Abteilung und war im direkten Umfeld von Tim Cook für dessen Keynotes verantwortlich. Es sei für ihn an der Zeit, etwas Neues zu machen, schreibt Dowling seinen Kollegen und wünscht viel Erfolg.

2003 wechselte Steve Dowling aus dem Sender-Büro im Silicon Valley von CNBC zu Apple. Jetzt verlässt der Vice-President of Communications bei Apple das Unternehmen mit dem angebissenen Apfel, und zwar schon Ende Oktober. Dowling leitete in den vergangenen fünf Jahren die Kommunikations-Abteilung und in den zehn Jahren davor die PR-Abteilung. Nach zahlreichen Keynote aber auch gelegentlichen PR-Krisen sei es für an der Zeit, etwas Neues zu beginnen, schreibt Dowling seinen Kollegen. Diese Schreiben liegt bei Vox vor.

Dowling war im direkten Umfeld von Tim Cook für dessen Keynotes verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehört aber auch die Begleitung von Tim Cook zu Anhörungen vor dem Kongress. Dowling begleitete das erste Jahr von Tim Cook als CEO, verteidigte Apple gegen die Entschlüsselungsbegehrlichkeiten des FBI und holte für Apple die Kohlen aus dem Feuer bei Themen wie Steuern, Datenschutz und zuletzt bei der Safari-Sicherheitslücke, die von Google ausgeschlachtet wurde.

Ohne Frage befindet sich Apple im Umbruch. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren, dürfte die Retail-Cheffin Angela Ahrendts kaum bei ihrer Einstellung gefragt worden sein. Ahrendts kam im Frühjahr 2014 zu Apple und ging im April 2019. Ein weitere prominenter Abgang: Jony Ive, der seit Jahren stilbildende Designer des Unternehmens, verlässt Apple um seine eigene Firma aufzumachen. In der vergangenen Woche gab Bob Iger seinen Rückzug aus dem Apple Aufsichtsrats-Gremium bekannt.

