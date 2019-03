Apple-CEO Tim Cook hat vor zwei Jahren die Herausforderung angenommen und sich als Berater für den US-Präsidenten Donald Trump zur Verfügung gestellt. Seither steht er neben seinen Aufgaben bei Apple auch für das Allgemeinwohl ein. Dass es Cook nicht immer leicht hat, zeigte sich gestern wieder beim Meeting des American Workforce Policy Advisory Boards. Dort stellte der Apple-Chef kurz seine Bildungsinitiative „Everyone can Code“ vor, die Kindern das Programmieren beibringen soll.

Donald Trump bedankte sich kurz und kam später nochmal auf Cook zurück. Dabei lobte er nicht nur die großen Investitionen seitens Apple, um Produkte in den USA zu produzieren, sondern gleichzeitig nannte er ihn auch „Tim Apple“. Ohne größere Pause zwischen beiden Wörtern und ließ es wie einen Namen klingen. Im Transkript fügten die zuständigen Personen jedenfalls eine Pause ein.

Well, thank you very much, Johnny. And we’re going to be opening up the labor forces, because we have to. We have so many companies coming. People like Tim, you’re expanding all over and doing things that I really wanted you to right from the beginning. I used to say, “Tim, you got to start doing it over here.” And you really have. I mean, you’ve really put a big investment in our country. We appreciate it very much, Tim — Apple.