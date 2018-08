08.08.2018 - 21:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



08.08.2018 - 21:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer ein Thunderbolt 3-fähiges Gerät nutzt, dürfte schon einmal Ausschau nach einem Thunderbolt 3-Dock gehalten haben. Über ein einzelnes Kabel zum Rechner lassen sich die verschiedensten Schnittstellen realisieren. Beim Echo 11 bietet Sonnet Schnittstellen satt.

Das Sonnet Echo 11 Thunderbolt 3 Dock verfügt über so ziemlich jeden Port, den man sich vorstellen kann - und das alles bindet er über ein einzelnes Kabel an den Mac an. Mit 87 Watt USB-C Power Delivery kann das Dock ein MacBook Pro 15 Zoll mit voller Leistung aufladen, genau das normale Netzteil von Apple.

Dazu kommen fünf USB 3.0 Ports, Gigabit Ethernet, eine Dual-4K-Display-Unterstützung über einen HDMI 2.0 Port und einen zweiten Thunderbolt 3 Port. Das Sonnet Echo 11 unterstützt Thunderbolt 3 Daisy Chaining und erlaubt es, bis zu fünf zusätzliche Thunderbolt Geräte über ein einziges Kabel anzuschließen.

Drei der USB 3.0-Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Geräts, während die beiden anderen Anschlüsse nach vorne zeigen und dem Nutzer zum Beispiel zum Anschluss von iPhones und iPads dienen können. Auch ein 3,5 mm Klinkenanschluss ist vorhanden.

Der Echo 11 von Sonnet verfügt ferner über einen UHS-II SD-Kartenleser. Das MacBook Pro besitzt seit Ende 2016 bekanntlich keinen eigenen SD-Kartenleser mehr, so dass das Dock eine Alternative darstellen könnte, wenngleich auch keine so mobile. Im Lieferumgang ist ein Thunderbolt 3-Kabel (40Gbps) enthalten.

Allerdings kostet das Echo 11 von Sonnet stolze 300 US-Dollar. Dafür kann man sein MacBook Pro und das MacBook darüber problemlos aufladen und hat weniger Kabelgewirr am Schreibtisch.

