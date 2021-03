Test: Luminar AI oder Photoshop 2021 - wer gewinnt beim Himmeltausch?

Manchmal ist der Himmel in einem Foto einfach zu langweilig. Früher war es – je nach Motiv – aber sehr aufwendig, hier manuell einzugreifen, vor allem, wenn der Himmel nicht klar abgegrenzt ist.

Das soll sich nun ändern. Die Bildbearbeitungen Adobe Photoshop als auch Skylum Luminar AI verfügen über eine Funktion, die die Retusche automatisch vornehmen sollen. Mac Life hat überprüft, wie gut das jeweils funktioniert.

Adobe wechselt den Himmel

Adobe Photoshop 2021 verfügt über ein spannendes Feature, das sich im Menü unter „Bearbeiten“ in der Funktion „Himmel tauschen“ versteckt. Wer es bei einem passenden Foto auswählt, bekommt eine Oberfläche präsentiert, in der sich hinter einem Dropdown einige Himmelfotos verstecken. Selbst wenn der umfangreiche Dialog nicht beachtet, sondern einfach auf O. K. gedrückt wird, ändert sich das Foto wie von Geisterhand.













3 /7

Die Maskierung übernimmt Adobe Photoshop vollkommen selbstständig, was ein enormer Zeitgewinn ist. Wer will, kann aber die Automatikfunktion ergänzen. Unter „Himmel korrigieren“ können Helligkeit und Farbtemperatur aber auch die Skalierung des Himmelmotivs beeinflusst werden. Unter dem Punkt „Vordergrund korrigieren“ kann auch die Beleuchtung und die Farbe der Bereiche beeinflusst werden, die nicht zum Himmel gehören. So soll eine möglichst passgenaue und optisch einheitliche Ersetzung möglich sein.

Praktisch: Das Ergebnis kann wahlweise in neue Ebenen eingefügt oder zumindest als Ebenenduplikat eingefügt werden. So lässt sich die Bildmanipulation weiter zerstörungsfrei anpassen. Wunder kann Photoshop jedoch nicht vollbringen - aus einem Sonnenuntergang wird kein realistisches Bild mit blauem Himmel und auch die restlichen Segmente des Bildes müssen manuell nachbearbeitet werden, wenn der neue Himmel allzu stark von der bisherigen Beleuchtung abweicht.

► Adobe Photoshop 2021 jetzt 7 Tage kostenlos testen

Was kann Luminar AI beim Himmelstausch?

Luminar AI von Skylum ist ein recht neues Programm zur Bildbearbeitung, das ebenfalls einen automatischen Himmeltausch bietet. Der Punkt verbirgt sich in der Benutzeroberfläche unter dem Menü „Bearbeiten“ bei der Schaltfläche Himmel AI. Wie bei Photoshop werden hier mehrere Bildmotive zur Auswahl hinter einem Dropdown versteckt.













4 /7

Bei Luminar AI stehen dem Nutzer wesentlich mehr Optionen zur Verfügung, den Kunsthimmel in Bilder hinein zu montieren. Neben dem vertikalen und horizontalen Versatz des Himmelsbildes gibt es auch eine Drehfunktion, um das Motiv passend zu manipulieren. Zudem wurden einige Schieberegler zum Verfeinern der automatisch im Hintergrund erzeugten Maske und zur Belichtungsanpassung der Szenerie eingebaut. Ausgefeilt sind auch die Möglichkeiten, atmosphärischen Nebel zu erzeugen oder die Körnung anzupassen, damit sich ein harmonisches Bild ergibt.

► direkt zu Luminar AI

Nur Luminar AI kann auch Wasserflächen beeinflussen

Besonders spannend ist die Möglichkeit, den künstlichen Himmel auch auf Wasserflächen im Bild zu spiegeln. Das sorgt für einen wesentlich realistischeren Bildeindruck als die Möglichkeiten, die Photoshop derzeit bietet.













7 /7

Noch viel weiter gehen die Optionen unter dem Menüpunkt Augmented Sky. Damit lassen sich einzelne Vögel oder gar Schwärme, Regenbogen, der Mond oder zusätzliche Wolken und vieles mehr in den von der Software automatisch erkannten Himmel einfügen und nachträglich verschieben.

Eigene Himmelfotos lassen sich integrieren

Sowohl in Photoshop als auch in Luminar AI können übrigens auch eigene Fotos als Ersatzhimmel eingefügt werden.

Luminar AI Update 2 ist ein kostenloses Update für aktuelle Nutzer:innen der Software. Wer Luminar AI kaufen will, zahlt 79 Euro für die Installation auf einem Mac oder PC oder 99 Euro für die Installation auf zwei Rechnern. Adobe Photoshop 2021 kostet hingegen monatlich in Kombination mit Lightroom und Lightroom Classic für Einzelanwender 11,89 Euro.

Fazit

Was die Disziplin „Himmel austauschen und manipulieren“ angeht, ist Luminar AI eindeutiger Testsieger, sowohl was die Auswahl von Motiven als auch die Qualität angeht. Auch im Hinblick auf die überschaubaren Kosten spricht alles für Luminar AI.