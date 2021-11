Der große Leser:innen-Test: Synology DS220+

Du bist neugierig geworden und möchtest die Synology DS220+ selbst auf Herz und Nieren überprüfen und ausprobieren, wie sie dein Leben daheim oder im Büro erleichtern kann? Dann bewirb dich bei uns über eine E-Mail an lesertest@maclife.de mit dem Betreff „Leser:innen-Test DS220+“ und stelle dich kurz vor. Die Bewerbungsfrist endet am 16.12.2021. Unter allen Einsendungen wählen wir drei Personen aus, die dann direkt von Synology mit ihrer ganz persönlichen DS220+ inklusive 8 TB an Speicherplatz mit Redundanz (2x HAT5300 8TB Synology) versorgt werden – für die Versandabwicklung (und nur dafür!) geben wir deine in der E-Mail genannten Adresse an Synology weiter. Innerhalb von 14 Tagen, also bis spätestens mit Ablauf der ersten Januarwoche 2022, benötigen wir dann dein Feedback mit einer Textlänge von mindestens 3000 Anschlägen und behalten uns vor, Zitate aus deinem Testbericht in einem späteren Artikel zum Produkt zu verwenden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

