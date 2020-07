Mit der im Vergleich zu Windows-PCs und Konsolen deutlich kleineren Auswahl an Spielen muss man sich seit jeher abfinden, aber insbesondere Strategiespiele wie etwa Civilization oder Xcom machen auch am Mac jede Menge Spaß – und selbst darüber hinaus finden sich einige große Hits und viele kleine Geheimtipps in den digitalen Ladenregalen von Steam, Origin, GOG, Mac App Store und Co.

Schade nur, dass Apple das Thema „Spiele“ jenseits des eigenen Aboangebots Apple Arcade nicht ernst nimmt. Mit dem Umstieg auf eigene Chips droht Mac-Spielern gleich weitere Ungemach:

In der Rekordzeit von nur zwei Jahren will Apple den Wechsel von Intel-Prozessoren auf seine eigenen auf den Namen „Apple Silicon“ getauften Prozessoren über die gesamte Mac-Produktpalette hinweg abgeschlossen haben. Was bedeutet das für Spieler? Dank der Code-Übersetzung via Rosetta 2 dürfte sich kurzfristig nicht viel ändern, es werden weiterhin ein paar wen...