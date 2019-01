Kommen die nächsten iPhones bereits mit 5G? (Bild: Apple)

Doch schon 5G-iPhones dieses Jahr? Apple überlegte schon 2019 Kooperationen für 5G-Modemchips für seine iPhones. Dies geht aus einer Zeugenaussage von Apples Tony Blevins in einem Kartellverfahren hervor, das in den USA gerade zwischen Apple und Qualcomm verhandelt wird. Im Laufe des Prozesses werden einige Apple-Mitarbeiter eine Aussage vornehmen müssen. Dabei kommen, wie in diesem Fall, interessante Neuigkeiten zu Tage.

Der Chiphersteller Qualcomm steht in einem Kartellprozess in den USA am Pranger. Das Unternehmen bot Firmen Rabatte auf seine Chips, wenn der Partner Qualcomm jedoch als exklusiven Lieferanten akzeptierte.

Offenbar unzufrieden mit der Leistung Qualcomms lotete Apple Möglichkeiten für Kooperationen aus. Doch man schreckte lange Zeit davor zurück. Denn selbst günstigere Preise der Konkurrenz hätten die Gesamtrechnung nur verteuert, da Qualcomm bei Verlust der exklusiven Belieferung mit Preisaufschlägen mächtig zugelangt hätte. Genau dieses Vorgehen prangerte Apple dann an und reichte Beschwerde bei der Handelskammer FTC ein.

Apple wollte nie mit Intel allein arbeiten

Apples Tony Blevins verriet dabei im Zeugenstand, dass der iPhone-Hersteller unter dem Namen „Project Antique“ intern ein Auswahlverfahren anstrengte, um neben Intel einen weiteren Lieferanten für Modemchips zu finden.

Umgangssprachlich formulierte Levins in etwa: Sorry für Intel, aber wir wollten von Beginn an nicht nur mit einem Hersteller kooperieren.

Schon 2019 erste 5G-iPhones?

Blevins verriet aber noch ein weiteres Detail. Für das Jahr 2019 sei Apple auf der Suche nach Kooperationspartnern für 5G-Modemchips für seine iPhones gewesen. Dazu zählten neben Intel auch Samsung, Mediatek und weitere. Blevins gab aber keine Wasserstandsmeldung ab, ob Apple denn nun einen Lieferanten gefunden hätte, und auch nicht, ob die Chips bereits in diesem Jahr Verwendung finden könnten.

Gerüchte, Apple könnte schon 2019 ein 5G-iPhone rausbringen, bekamen zuletzt einen Dämpfer. Laut Bloomberg sei dies erst 2020 der Fall. So oder so zeigt sich daran, dass das Unternehmen die Technologie bereits in den Blick genommen hat.

