Save.TV: So flexibel kann Fernsehen sein

Die kalte und ungemütliche Jahreszeit ist angebrochen. Was auch bedeutet, dass wir in den kommenden Monaten wieder mehr Zeit zu Hause auf der Couch mit unseren Lieblingsserien und -filmen verbringen werden. Mit dem Online-Videorecorder Save.TV kannst du Fernsehinhalte mit einem Klick aufnehmen und in deinem persönlichen Archiv speichern. So sorgt Save.TV dafür, dass du keine TV-Inhalte mehr verpasst und diese genau dann anschauen kannst, wann und wo du willst.

► Zum Exklusiv-Angebot: Jetzt Save.TV 60 Tage kostenlos sichern!

Und auch das zweite Argument, diesen günstigen Service zu abonnieren, dürfte Fernsehliebhaber aufhorchen lassen: Save.TV bietet einen automatischen Werbeschnitt an. Das heißt, dass auf Wunsch alle Werbespots aus deinen Aufnahmen eliminiert werden. So kannst du endlich Filme und Serien genießen, ohne dass dich regelmäßig eine laut plärrende Unterbrechung aus dem Geschehen reißt. Dazu erhältst du deine Aufnahmen in HD-Qualität, die den Fernsehgenuss noch deutlich steigern. Solltest du zu viel Sehenswertes auf deiner Liste haben, bekommst du bei Save.TV bis zu 100 Tage Speicherzeit; du kannst also die Inhalte genau dann abrufen, wenn es für dich passt.

Maximale Flexibilität

Save.TV bietet dir neben der Möglichkeit, Sendungen aufzunehmen und später zu streamen, auch noch die Option, diese herunterzuladen und auf deinem PC oder einem anderen Medium zu speichern.

Übrigens musst du dir auch keine Sorgen machen, wenn einmal interessante Sendungen gleichzeitig auf unterschiedlichen Sendern laufen. Das parallele Aufnehmen ist mit Save.TV bequem möglich. Auch die umständliche Suche nach bestimmten Programminhalten wird mit Save.TV ein Ding der Vergangenheit. Denn ein besonders angenehmes Feature des Dienstes ist die sogenannte Channel-Funktion. Diese ermöglicht es dir, automatisch alle Sendungen aufzunehmen, die einen bestimmten Titel haben (zum Beispiel „Tatort“ oder „Simpsons“) oder bei denen ein spezifisches Stichwort wie „Auswanderer“ in der Beschreibung vorkommt. All diese Aufnahmen werden übersichtlich an einem zentralen Ort – dem Channel – für dich gesammelt.

Die Auswahl der Sender, auf die du dabei zugreifen kannst, ist groß. Neben öffentlich-rechtlichen Sendern wie ARD, ZDF oder WDR umfasst die über 45 Sender lange Liste bei Save.TV auch private Kanäle wie ProSieben, VOX, ProSieben Maxx, Sixx und viele weitere.

Maximale Kompatibilität

Bei allem genannten Komfort bist du mit Save.TV an keinen bestimmten Ort und an kein spezifisches Gerät gebunden. Egal, was deine Präferenz auch ist, Save.TV hat eine App dafür. Ob du ein iPhone oder ein Android-Smartphone hast, deine Sendungen auf einem Tablet oder Smart TV sehen willst, ob du ein Kindle Fire in den Händen hältst, Apple TV nutzt oder sogar etwas auf deiner Xbox One anschauen magst – die Save.TV-Applikation dafür ist vorhanden, synchronisiert deine Einstellungen automatisch nach dem Einloggen und macht Kabelfernsehen damit überflüssig.

Neben all den genannten Vorzügen gibt es natürlich noch eine Reihe weiterer, für deren ausführliche Vorstellung wir hier nicht genügend Platz haben: TV-Tipps, eigene Playlisten oder persönliche, für dich maßgeschneiderte Empfehlungen sind nur ein paar der weiteren Vorteile, die du mit Save.TV erhältst. So kann der Winter ruhig kommen.

