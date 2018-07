20.07.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



(Bild: Samsung/ Screenshot: Mac Life)

Samsung hat seine "Ingenius"-Werbekampagne mit drei neuen Videos mit dem Titel Dongle, Fast Charger und Camera erweitert. Darin wird das iPhone X auf die Schippe genommen, dem ein normaler Kopfhöreranschluss, ein Schnellladegerät und eine angeblich Samsung ebenbürtige Kamera fehlt.

In jedem der Videos zeigt Samsung einen Apple Store Mitarbeiter, der ein Gespräch mit einem Kunden führt und versucht, das Fehlen einer Kopfhörerbuchse und das Fehlen eines Schnellladegeräts in der Verkaufsverpackung zu rechtfertigen. Das misslingt ihm natürlich im Werbespot - und vielleicht auch in der Realität. Denn eine wirkliche Entschuldigung für das fehlende Schnellladegerät gibt es nicht.

Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple bei seinen künftigen iPhones ein schnelleres 18W-Ladegerät dazulegt. Der dritte Werbespot ist besonders fies, weil Samsung darin hervorhebt, dass die Kamera des Galaxy S9+ einen höheren DxOMark-Wert erreicht hat als das iPhone X. Allerdings ist DxOMark umstritten und die Qualität einer Kamera kann letztlich nur subjektiv bewertet werden.

Samsung hatte in einem anderen Werbespot schon die schnellere schnellere LTE-Downloadgeschwindigkeit des Galaxy S9 gegenüber dem iPhone X hervorgehoben, die von Ookla Speedtest Intelligence Data von Februar bis April 2018 ermittelt wurde.

In den Werbespots versucht Samsung nicht einmal zu verheimlichen, dass im Bild ein Apple Store abgebildet wird und auch die "Geniuses" von Apple kriegen ihr Fett ab. Samsung hat wiederholt versucht, Apple und das iPhone zu verspotten. Ob das eine so sinnvolle Werbestrategie ist, sei einmal dahingestellt. Unfair ist sie jedoch nicht.

