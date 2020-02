Star-Wars-Regisseur verrät Geheimnis über iPhones in Filmen

Regisseur Rian Johnson ist bekannt für Filme wie „Looper“ und „Star Wars: Die letzten Jedi“. Ende 2019 erschien sein Film „Knives Out“ mit Bond-Darsteller Daniel Craig und „Captain America“-Schauspieler Chris Evans. In einem aktuellen Interview mit Vanity Fair sprach er über eine Szene des Films. Dabei kam er auch auf ein interessantes Hollywood-Geheimnis mit Apple-Bezug zu sprechen. Demnach sieht das kalifornische Unternehmen seine Produkte gerne in Filmen und Serien, stellt dabei allerdings eine wichtige Bedingung an die Filmemacher: In die Hände von Bösewichten darf das iPhone nicht.

Also another funny thing, I don't know if I should say this or not... Not cause it's like lascivious or something, but because it's going to screw me on the next mystery movie that I write, but forget it, I'll say it. It's very interesting.

Apple... they let you use iPhones in movies but -- and this is very pivotal if you're ever watching a mystery movie - bad guys cannot have iPhones on camera.

So oh nooooooo, every single filmmaker that has a bad guy in their movie that's supposed to be a secret wants to murder me right now.