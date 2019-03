(Bild: Readly)

Noch komfortabler lesen Sie Readly auf dem iPad (Bild: Readly) 1 /3

Mit Readly haben Sie bereits unbegrenzten Zugriff auf mehr als 3.700 verschiedene weltweite Magazine. Nun wird das Angebot auch auf Tageszeitungen erweitert. Und das Beste daran: Der monatliche Preis bleibt gleich. Auch der Funktionsumfang der App wird erweitert.

Netflix hat es im Bereich der Serien vorgemacht, Spotify für Musik: Streaming-Dienste erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit. Für einen festen monatlichen Betrag erhalten Sie hierbei Zugriff auf das gesamte Angebot des Anbieters. Nach dem selben Prinzip funktioniert auch Readly, allerdings bisher nur für Magazine.

Jetzt auch Zeitungen bei Readly

Ab sofort erweitert Readly sein Angebot kräftig und bietet nun auch Tageszeitungen an. Neben den mehr als 3.700 Magazinen stehen dort nun auch die BILD, WELT AM SONNTAG, DIE WELT, BZ, BILD AM SONNTAG und WELT KOMPAKT bereit. Für die Nutzer selbst ändert sich wenig, denn der bisherige Monatspreis von 9,99 Euro bleibt unverändert. So können Sie jetzt auch tagesaktuelle Nachrichten bei Readly lesen und sind nicht mehr alleine auf Magazine beschränkt.

Erster Monat für weniger als einen Euro

Aktuell können Sie Readly für nur 99 Cent 1 Monat lang testen. Für weniger als einen Euro die Mac Life, fast 4000 weitere Magazine und Tageszeitungen lesen? Da kann man nichts falsch machen. Außerdem gibt es seit Februar auch die Mac Life Readly Exclusive – Ausgaben, die nur bei Readly verfügbar sind. In der ersten Ausgabe finden Sie die 130 besten Tricks für Apple Produkte und auch der iPhone Guide ist exklusiv bei Readly erschienen. Ende März folgt eine weitere Ausgabe, da lohnt sich der Probemonat für 99 Cent doch umso mehr.

Neue Funktion: Magazine verbergen

Readly arbeitet nicht nur daran, sein Angebot ständig zu erweitern, auch die Apps für Smartphone und Tablet werden immer weiter verbessert und viele Wünsche der Nutzer integriert. So können Sie Readly ab sofort noch besser personalisieren und bis zu 40 Magazine verbergen, falls diese nicht in der App angezeigt werden sollen. Halten Sie dafür einfach den Finger etwa 2 Sekunden auf das Cover und wählen Sie "Titel verbergen". Ihre verborgenen Titel finden Sie unter "Meine Inhalte", wo Sie sie auch wieder anzeigen lassen können. Die Funktion ist aktuell für die iOS- und Android-App verfügbar. Es gibt sie für jedes Profil, genau wie deine persönlichen Favoriten.

Jetzt Probemonat abschließen und das Readly-Angebot testen.

