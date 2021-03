Radikales Redesign der Apple Watch geplant

Das Design der Apple Watch kann man als ikonisch bezeichnen, doch es ist auch ein Stück weit langweilig geworden. Vielleicht ist auch das der Grund, warum die Apple Watch zumindest auf Amazon derzeit im Verkaufsranking abrutscht. Der Konzern könnte dem unter anderem mit einem radikalen Redesign entgegensteuern.

Endlich ein größeres Display

Das Display der Apple Watch wurde ja schon einmal vergrößert, von ehemals 42 mm auf nun 44 mm, ist dennoch immer noch recht klein. Dem Konzern ist das bewusst und in seiner Entwicklungsabteilung werden Überlegungen angestellt, das Display deutlich zu vergrößern ohne dabei die Uhr zu klobig werden zu lassen. Wie das aussehen kann, zeigt ein bereits im Dezember 2019 eingereichter Patentantrag unter dem Titel "Display module and system applications".

Von (fast) Quadratisch zu Oval

Das Display der Apple Watch ist streng genommen rechteckig, doch optisch wirkt es quadratisch und ist seit der allerersten Auflage unverändert. Selbst die Vergrößerung des Displays ist darauf zurückzuführen, dass Apple die Displayrändern deutlich schmaler gestaltet hatte. In der Zeichnung des Patentantrages ist aber eine deutlich ovalere Form zu sehen, wo zudem das Display einen fließenden Übergang zum Armband zu haben scheint.

Um solch ein Display technisch ermöglichen zu können, führt kein Weg an einem flexiblen Display vorbei. In der Schutzschrift spricht der Konzern davon, OLED-Displays verwenden zu wollen. Dies ist aber nicht ohne Weiteres möglich, da aufgrund des gebogenen Displays eine schützende Schutz aus einem Glassubstrat nicht vorhanden ist. Der iPhone-Konzern muss hier also andere Lösungen finden, nackte OLED-Displays sind extrem empfindlich gegen äußere Einflüsse. Stoßempfindlichkeit ist eine Sache, Straub, Feuchtigkeit und Schweiß sind hingegen eine vollkommen andere Sache. Last but not least wäre auch eine Verkleinerung der Displayränder möglich, Apple könnte zudem ganz auf die Lünette verzichten.

Sehen wir endlich Sensoren im Armband

In der Aufnahme der Apple Watch verbaut Apple seit der allerersten Generationen einen Diagnose-Port, der sich technisch auch für Sensoren im Armband nutzen ließe. Dadurch ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten für den Ausbau der Gesundheitsfunktionen durch zusätzliche Sensoren. Auch eine Verlängerung der Akkulaufzeit wäre so unter Umständen möglich.

Ob der iPhone-Konzern bereits eine Apple Watch mit dem im Patentantrag beschriebenen Design entwickelt, ist nicht bekannt. Apple reicht regelmäßig Patente ein, die oftmals nicht in der ursprünglichen Form zur Marktreife gelangen.