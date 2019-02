12.02.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Die Bildbearbeitungssoftware Pixelmator für iOS hat ein Update erhalten, das die Unterstützung für die Displaygrößen des neuen iPad Pro und deren Auflösung sowie die Doppeltipp-Geste für den Apple Pencil hinzufügt. Das Update bringt auch eine Reihe von Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen.

Das neue Update bringt die Bildbearbeitungsapp sorgt für einen Versionssprung auf 2.4.4.4. Die App ist nun im App Store verfügbar.

Der neue Pixelmator unterstützt nicht nur die Doppeltipp-Geste für den Apple Pencil 2, sondern nutzt auch die systemweite Einstellung des Stifts. Wenn der Stift also als Standard-Radierwerkzeug eingestellt wurde, sollte er auch ohne weitere Einstellung in Pixelmator als Radierer nutzbar sein.

Pixelmator 2.4.4.4 enthält auch einige Bugfixes, darunter einen Bug, bei dem die Rausch-, Farbton-, Miniaturisierungs- und Farbton-Effekte in der Erweiterung Photos nicht funktionierten. Auch der Fehler, durch den die Leinwand wurde sowohl in der App als auch in der Pixelmator-Photos Erweiterung falsch zentriert wurde, ist beseitigt worden.

Pixelmator für iOS ist für 5,99 Euro im App Store erhältlich. Für bestehende Benutzer ist das Update wie immer kostenlos verfügbar. Von Pixelmator gibt es auch eine macOS-Version, die nahtlos mit der iPad-Version zusammen arbeitet.

