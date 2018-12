Readly sieht nicht nur auf dem neuen iPad Pro gut aus (Bild: Readly)

Sie sind noch auf der Suche nach einem tollen Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit dem aktuellen Angebot von Readly, dem Spotify für Magazine? Und als Mac-Life-Leser sparen Sie mit dem Weihnachts-Angebot aktuell sogar noch bares Geld. Lesen Sie das komplette Angebot mit über 3.200 Zeitschriften zwei volle Monate für gerade einmal 1,99 Euro. Aktuelle können Sie sogar ein iPad gewinnen.

Haben Sie echte Leseratten im Freundeskreis oder in der Familie? Vielleicht wäre dann ein Readly-Abo als Weihnachtsgeschenk genau richtig. Denn damit können die Beschenkten auf ganze 3.600 Titel gleichzeitig zugreifen, ähnlich wie es Spotify für Musik und Netflix für Serien anbieten.

Einmal monatlich bezahlt, steht die Komplettbibliothek aus deutschsprachigen und internationalen Zeitschriftentiteln zum Lesen bereit – darunter zahlreiche Jahrgänge der Mac Life sowie alle Sonderhefte wie „iPhone & iPad Life“ und „Mac Life Wissen“. Und über die Weihnachtsfeiertage ist auch endlich genug Zeit und Muße, in Rezept- oder Reisemagazinen zu blättern und die besten Keksrezepte oder das nächste Urlaubsziel zu finden. Und das ganze auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac. Die entsprechenden Apps sind für die jeweiligen Geräte optimiert und bieten sowohl auf dem Tablet, als auch dem Smartphone ein hervorragendes Leseerlebnis.

Mit der übersichtlichen Suchfunktion stöbern Sie nach Herzenslust in über 75.000 Magazinausgaben und verwalten komfortabel Ihre Favoriten. Kein Internet in der Skihütte? Kein Problem: Jede Ausgabe können Sie vorab herunterladen – so sparen Sie auch clever eventuelle Mobil- und Roaming-Gebühren im nicht-europäischen Ausland.

Schnupper-Abo im Angebot

Sie sind sich noch nicht sicher, ob ein Readly-Abo das Richtige ist? Oder wollen Sie nicht direkt ein volles Abo verschenken? Wie wäre es mit einem Schnupper-Abo im Angebot? Denn nur jetzt lesen Sie zwei Monate Readly für nur 1,99 Euro und haben die Chance auf den Gewinn eines iPads. Sie sparen mit diesem Angebot ganze 17,99 Euro im Vergleich zum Normalpreis. Übrigens ist das Angebot jederzeit kündbar – finden Sie Gefallen an Readly, steht Ihnen die ständig wachsende Bibliothek nach Ablauf der Testzeit zum Preis von 9,99 Euro bereit.

Klingt gut? Hier geht’s zum Angebot: Readly-Weihnachts-Angebot

