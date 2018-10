• Türsensor für zusätzliche Sicherheit: Der kleine Magnet wird an der Innenseite des Türrahmens angebracht und zeigt den Status des Smart Locks (zugesperrt/aufgesperrt) sowie der Tür (offen/geschlossen) an

• Erhöhte Anzahl an Berechtigungen: Pro Smart Lock können zeitgleich bis zu 200 Berechtigungen vergeben werden - besonders praktisch für die Nutzung in Co-Working-Spaces und Vereinsräumen

• Bluetooth 5 soll zu einer bis zu fünffach gesteigerten Reichweite führen

• ein verbesserter Prozessor soll die Kommunikation mit dem Smart Lock auf das Dreifache beschleunigen

• Unterstützung von Knaufzylindern: Nach der Demontage des Drehknaufs an der Türinnenseite kann das Smart Lock 2.0 mit Hilfe des neuen Adaptersets auch an Knaufzylindern Verwendung finden

• Support für Apple HomeKit