Für Apple-Fans sind Presse- und Marketing-Veranstaltungen von Tim Cook und seinem Team stets eine willkommene Auszeit von der Welt da draußen. Ganz ähnlich, wie es für manche Konzerte, Sport-Events oder Theateraufführungen sein mögen. Für eine kurze Zeit machen Corona, Krieg und Klimakrise eine Pause in unseren Köpfen. Eine Pause, die wir derzeit alle wohl nur zu gerne annehmen.

Aber darf man das? Darf ich mich für neue Macs, iPhones und iPads interessieren, während zwei Länder weiter Bomben einschlagen, weiterhin allein in unseren Gefilden täglich Hunderte an (und, geschenkt: mit) Corona sterben und die Klimakrise sich praktisch täglich verschärft? Mit diesen Gedanken im Hinterkopf verurteilten manche Apple schon im Vorfeld des gestrigen Abends dafür, eine derartige Veranstaltung überhaupt zu planen. Vor allem in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine sei es pietätlos, jetzt s...