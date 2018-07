25.07.2018 - 13:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Anfang September wird Apple wohl wieder die neue iPhone-Generation vorstellen und in diesem Jahr erwartet uns gleich mehrere Modelle. Dazu soll etwa ein iPhone mit einem 6,1-Zoll-Display gehören. Nachdem der zuverlässige Analyst Ming-Chi Kuo bereits vor wenigen Wochen über mehrere neue Farben für das Modell sprach, stützt die japanische Website MacOtakara diese Spekulationen in einem aktuellen Bericht.

Neben zwei iPhone-Modellen mit einem OLED-Display soll es auch in diesem Jahr noch ein LCD-iPhone geben, dass das Zeug (den Preis) zum Einsteigermodell haben wird. Dabei soll das Display eine Diagonale von 6,1-Zoll bieten. Ansonsten darf man nur mit mäßigen Neuerungen rechnen. Allerdings dürfte die Farbauswahl wieder interessanter ausfallen. Der Analyst Ming-Chi Kuo geht von mehreren Farben aus: Gold, Grau, Weiß, Blau, Rot und Orange.

Ein aktueller Bericht der japanischen Site MacOtakara sieht das hingegen anders und möchte von Zulieferern erfahren haben, dass Apple für das 6,1-Zoll-Modell Farben im Stile der „iPhone X“-Ledercases geplant hat. Demnach soll es die Geräte in Weiß, Schwarz, Frühlingsgelb, Hellorange, Electric Blau und Taupe geben. Gold könnte ebenfalls eine Farboption werden.

Rot scheint hingegen vorerst ausgeschlossen zu sein, könnte aber später als „(PRODUCT)RED“ nachgereicht werden. Auch beim iPhone 8 und iPhone 8 Plus ging man einen ähnlichen Weg und stellte die (PRODUCT)RED-Version ein halbes Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung der Geräte-Generation vor.

Nachdem Apple im letzten Jahr die Farbpalette beim iPhone X auf zwei Optionen beschränkte, wäre mehr Farbe wünschenswert. Schon vergangenes Jahr kam das Gerücht auf, dass das iPhone X in drei Farben erscheinen soll. Sogar Dummys in Bronze befanden sich im Umlauf. Die Überraschung kam jedoch als Apple das OLED-iPhone nur in Silber und Space Grau vorstellte. Vielleicht erwartet uns in diesem Jahr wieder weniger als zunächst angenommen.

