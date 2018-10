23.10.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apples letztes Event 2018 startet am 30. Oktober und der gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities erwartet, dass dort auch das nächste iPad Mini angekündigt wird. Außerdem soll die kabellose Ladelösung AirPower auch noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Fans des kleinen iPad mini warten seit Jahren auf einen Nachfolger, doch bisher hat Apple nicht reagiert. Nach Informationen von Analyst Ming-Chi Kuo soll sich das jedoch bald ändern. Seinen Informationen nach soll Apple am 30. Oktober 2018 ein neues iPad mini präsentieren. Es wäre die 5. Generation der kleinen Tablets. Kuo schränkte ein, dass das neue Tablet eventuell erst im Frühjahr auf den Markt kommt. So sicher ist sich der Analysten offenbar dann doch nicht. Apples kleines Tablet ist vor allem bei Unternehmen beliebt, die kein teurere iPad in voller Größe kaufen wollen.

Apple verkauft derzeit das iPad mini 4 in 128 GByte. Leider ist das kleine Tablet nicht mit dem Apple Pencil kompatibel und auch die True Tone Farbtemperaturanpassung ist nicht dabei. Im iPad mini werkelt noch immer ein A8-Prozessor.

Außerdem sollen laut Kuo zwei neue, USB-C-fähige iPad Pro mit besseren Displays und ein neuer Apple Pencil erscheinen. Dazu kommen seinen Informationen nach mindestens drei neue Macs, darunter ein günstiges MacBook und aktualisierte Mac mini und iMac, die mit aktuellen Prozessoren ausgestattet sein sollen.

Kuo erwartet auch, dass Apples kabellose Ladeschale AirPower noch in diesem Jahr eingeführt wird. Zudem sollen neue AirPods auf den Markt kommen, die wasserfest sind. Bei der ersten, aktuellen Generation gibt es immer wieder Klagen wegen Feuchtigkeitsschäden, die vornehmlich durch Schweiß hervorgerufen werden.

