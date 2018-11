14.11.2018 - 16:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Apple und DJI möchten gemeinsam mit dem Startup Ryze Tech die neue Tello EDU vorstellen. Die preisgünstige Mini-Drohne basiert dabei natürlich auf der normalen Tello und richtet sich vor allem an jüngere Nutzer. Die Unternehmen beschreiben sie als „neue Art der Wissensvermittlung“. Konkret handelt es sich dabei natürlich um das Lernen von Programmiersprachen, um die Drohne beispielsweise Tricks beizubringen.

In den vergangenen Jahren setzte sich Apple immer wieder für eine bessere technische Bildung ein. Neben einer eigenen Programmiersprache (Swift) rief das Unternehmen mehrere Lernprogramme ins Leben und führt jedes Jahr eine Coding Week durch. Daneben gibt es auch zahlreiche Workshops in den eigene Apple Stores im Ramen von „Today at Apple“.

Nun schloss sich das kalifornische Unternehmen mit dem Drohnen-Experten von DJI sowie dem Startup Ryze Tech zusammen, um ein neues Erlebnis zu erschaffen. Mit der neuen programmierbaren Tello EDU sollen nämlich gleich mehrere Programmiersprachen unterstützt beziehungsweise erlernt werden können – auf eine neue spielerische Art und Weise.

Laut dem Hersteller wird die Tello EDU mit vier Missionspads geliefert, die als Wegpunkte dienen können. An den jeweiligen Punkten kann die Mini-Drohne dann etwa Befehle ausführen, die zuvor programmiert wurden. Dazu stehen den angehenden Entwicklern nicht nur verschiedene Flugmodi sowie ein HD-Kamera zur Verfügung, sondern sogar drei Programmiersprachen: Scratch, Swift und Python. Zusätzlich steht eine App mit speziellen Missionen zur Verfügung. Alternativ dazu können Sie auch Apples „Swift Playgrounds“-App verwenden, um die Drohne zu programmieren.

Preis & Verfügbarkeit der Tello EDU

Die Tello EDU ab sofort in ausgewählten Apple Stores, im Apple Online Store sowie im Store von DJI erhältlich. Die kleine Drohne kostet 129 Euro und wird mit diversen Zubehör ausgeliefert: 2 Paar Ersatzpropeller, 4 Mission Pads, 1 Akku und das USB-Ladekabel. Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website (Link) der Mini-Drohne.

