Die neue MacBibel: Das Handbuch für jeden Mac!

Nach mehr als 20 Jahren wechselt macOS seine Versionsnummer von 10 auf 11. Damit hat das „X“ bei Apple endlich ausgedient.

Eigentlich ist die Änderung der Versionsnummer einer neuen Software oder eines Betriebssystems keine große Sache, doch dieses Jahr ist der Wechsel von macOS Catalina auf macOS Big Sur fast historisch. Denn wer nur auf die nackten Zahlen sieht, der könnte meinen, Apple hätte seit 1999 nur kleine Updates von Mac OS X 10.0 präsentiert, trug Catalina doch die Nummer 10.15.

Natürlich ist dieser Eindruck falsch, Apple scheute sich aber bisher, eine große Elf an neue Betriebssysteme zu schreiben – bis jetzt. Tatsächlich war ein Wechsel aber auch selten so angebracht wie in diesem Jahr.

Denn mit macOS 11 hat Apple nicht nur beim Design alles auf links gedreht, auf den Kopf gestellt und ausgemistet, auch der Unterbau ist völlig neu. Die Designer und Entwickler von Apple hat aber nicht etwa ein akuter Putzfimmel erwischt, dieser umfassende Umbau war schlicht nötig. Schließlich verzichtet man ab sofort dankend auf die Prozessoren von Intel und verbaut die eigenen Chips. Hoffentlich aber nicht 20 Jahre mit der macOS-Versionsnummer 11.

