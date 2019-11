Die neue Mac Life ist da – Das perfekte Heim-Netz

Bei uns haben Sie die Wahl. Die Mac Life bieten wir ganz klassisch als Print-Einzelausgabe in unserem falkemedia-Shop an. Wollen Sie nicht warten bis das Heft in Ihrem Briefkasten liegt, dann können Sie auch zu unserer digitalen PDF-Ausgabe greifen – diese finden Sie direkt auf maclife.de.

Und natürlich bieten wir unser Magazin auch im Abo an, dabei sparen Sie bares Geld. Und tolle Wunschprämien gibt es für Neukunden noch oben drauf.