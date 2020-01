Die neue Mac Life ist da – 42 Super-Tricks

42 Super-Tricks: Diese genialen Funktionen von macOS Catalina kennen Sie garantiert noch nicht! Von geheimen Tastenkombinationen, bis zu echten Zeitspar-Tipps. Nicht nur für Mac-Novizen, sondern auch für alte Hasen!

MacBook Pro im Test: Besseres Display, noch mehr Leistung und eine optimierte Tastatur! Wir haben das neue MacBook Pro mit 16 Zoll ganze zwei Wochen ausführlich getestet und erklären, ob Apple alles richtig gemacht hat. Außerdem erfahren Sie, für wen sich der Umstieg auf das neue Modell lohnt.

Sicherheit am Mac: Gleich in mehreren Artikeln gehen wir auf das Thema Sicherheit am Mac ein. Erfahren Sie zum Beispiel, wie Sie Ihre privaten Daten mit sicheren Passwörtern schützen und wie Sie sich gegen Gefahren aus dem Internet absichern.

