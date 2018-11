26.11.2018 - 21:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Microsoft hat Apple heute in Punkto Marktkapitalisierung Apple übertroffen und ist aufgrund des kontinuierlich sinkenden Aktienkurses von Apple zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt geworden, berichtet Business Insider.

Microsoft hat eine Marktkapitalisierung von rund 814 Milliarden Dollar erreicht, während Apples Marktkapitalisierung etwas niedriger ist. Es ist schon lange her, dass dem so war. Apple wurde Anfang des Jahres zum ersten börsennotierten Unternehmen der Welt in Billionenhöhe, verlor aber im November 2018 durch den Kursverfall diesen Status wieder. Apples Marktkapitalisierung ist seitdem stetig gesunken, da es Bedenken wegen schwacher iPhone-Verkäufe und der Ankündigung gibt, dass Apple künftig die Verkäufe von iPhone, iPad und Mac nicht mehr einzeln auflisten wird. Diese Form von Verschleierungstaktik kam an der Börse gar nicht gut an.

Laut Bloomberg hat die Marktkapitalisierung von Microsoft seit Mitte 2010, also vor acht Jahren, nicht mehr mit der von Apple mithalten können. Microsofts wachsendes Cloud-Geschäft und starke PC-Verkäufe machten Microsoft zu einem der wenigen Technologieunternehmen, das nach seinen Ergebnissen im dritten Quartal 2018 an Wert gewonnen hat. Die Bewertung von Apple ist seit der Verkündung des eigenen, eigentlich guten Ergebnises um mehr als 20 Prozent gefallen.

Die Microsoft-Aktien erreichten im Intraday-Handel ein Hoch von 105,94 US-Dollar in den USA, während die Apple-Aktien auf ein Tief von 170,27 US-Dollar gefallen sind. Da die Aktienkurse schwanken, konkurrieren Microsoft und Apple nun um den wertvollsten Unternehmenstitel, wobei sich die Führerschaft hin und her bewegt und sich auch bald wieder ändern kann.

