Mehrwertsteuersenkung: Werden Macs und iPhones jetzt billiger?

Ab dem 1. Juli wird in Deutschland die Mehrwertsteuer gesenkt. Dadurch will die Bundesregierung soziale Gerechtigkeit ausüben, um auch Menschen, die keine Einkommensteuer zahlen müssen, einen Anreiz zu bieten. Genauer möchte man die Steuersätze von 19 Prozent auf 16 Prozent beziehungsweise von 7 Prozent auf 5 Prozent herabsetzen.

Was zunächst für die Käufer positiv klingt und die Menschen wieder in die Läden locken soll, könnte anders als geplant laufen. Der Handel könnte nämlich aufgrund der Zwangsschließungen die Senkung nicht an den Kunden weitergeben und sich stattdessen die zusätzliche Spanne in die eigene Tasche stecken.

Wie wird Apple auf die Senkung der Mehrwertsteuer reagieren?

Schnell erhielten wir natürlich auch die Frage, ob Apple die Preise anpassen werde. Immerhin würde es bei einem iPhone SE (2. Generation) bereits fast 15 Euro ausmachen, während es bei teureren Geräten wie etwa einen gut ausgestatteten iMac auch mehr als 100 Euro sein könnten. Apple hat schon zuvor diverse Preisanpassungen vorgenommen, um aktuellen wirtschaftlichen Ereignissen Rechnung zu tragen. Auch Sonderregelungen für Deutschland gibt es, sodass etwa eine Urheberrechtsabgabe von 5 Euro im Kaufpreis enthalten sind. Entsprechend haben wir uns an Apple gewandt, um Klarheit zu bekommen, ob das iPhone sowie alle anderen Produkte im Apple Store für die kommenden sechs Monate günstiger werden. Eine Antwort steht jedoch noch aus.

Muss das Steuergeschenk wirklich sei?

Während wir natürlich jede Art von Steuersenkung begrüßen, bleibt die Frage, ob eine zeitliche begrenzte Reduzierung wirklich gut ist. Viele Menschen schreckt eher die Maskenpflicht bei Einkaufsbummeln sowie andere Corona-bedingte Beschränkungen vom Konsum ab. Weitere Lockerungen könnten daher automatisch die allgemeine Laune steigern und damit die Kaufbereitschaft fördern. Es bleibt nämlich abzuwarten, ob die Steuererhöhung Anfang 2021 dann auch dazu führt, dass die Händler im gleichen Atemzug die Preise über den Status quo hinweg erhöhen.

Was glaubt ihr? Wird Apple die Preise anpassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.