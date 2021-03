Malware für den Mac erreichte 2020 ein neues Allzeithoch

Apple spendiert dem Mac bzw. macOS diverse Sicherheitsfeatures, um es Schadprogrammen so schwer wie möglich zu machen. Da wären Zugriffsbeschränkungen für Mikrofon, Tastatur und Co, das (seit macOS Catalina) regelmäßige Überprüfen von geladenen und ausgeführten Apps und viele weitere Funktionen im Hintergrund. Dennoch legte die Anzahl an Schadsoftware 2020 im direkten Vergleich zu 2019 um rund 1.100% zu. Doch warum ist das so und wie sind die Zahlen einzuordnen?

Zunächst die Fakten

Atlas VPN hat sich für diesen Bericht mit AV-Test zusammengetan und dabei einige erstaunliche Zahlen zutage gefördert. So wuchs die kritische Malware für den Mac auf rund 1.847 neue Bedrohungen pro Tag an. Daraus errechnet sich die Gesamtanzahl von 674.273 neuer Malware auf das Jahr 2020 gesehen.

Besonders kritisch ist dabei der Anstieg im Vergleich zu 2019. Hier lag die Anzahl entdeckter Malware bei einem Volumen von 55.556, dies entspricht für 2020 also einem Anstieg um 1.092%. 2018 wies mit insgesamt 92.570 neu entdeckter Malware zwar einen höheren Wert als 2019 auf, der Sprung von 28.949 entdeckter Malware in 2017 ist prozentual jedoch deutlich geringer.

Warum ist das so?

Im Wesentlichen dürfte es zwei Gründe dafür geben. Noch nie war der Mac so beliebt wie in den vergangenen 12 Monaten. Alleine im vierten Quartal 2020 dürfte das Unternehmen rund 6,9 Mio. Macs verkauft haben. Es lohnt sich also deutlich mehr als früher, Schadsoftware für den Mac entwickeln zu wollen.

Andererseits hat sich die Art und Weise der Programmierung für Malware deutlich verändert. Waren früher noch umfassende Kenntnisse im Coding notwendig, lässt sich Malware heute auf entsprechenden Plattformen nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen. Und das ist laut Atlas VPN auch der Grund für den extremen Anstieg im vergangenen Jahr.

Immer noch deutlich sicherer als Windows

Wer jetzt nervös wurde und sich von seinem Mac trennen wollte, kann ganz beruhigt durchatmen. Im direkten Vergleich zum Windows-PC steht der Mac immer noch hervorragend da. Die gleiche Studie untersuchte nämlich auch die Bedrohungslage für Windows und kam dort auf gänzlich andere Zahlen.

Über 91 Millionen Bedrohungen fand die Studie für Windows, was dem 135-fachen der Bedrohungslage für macOS entspricht. Auf den Tag runtergerechnet bedeutet das also fast 250.000 neue Malware-Bedrohungen. Und die Zahlen steigen weiter. Alleine vor Abschluss des ersten Quartals 2021 wurden über 33 Millionen neue Bedrohungen für Windows entdeckt. Auf dem Mac hingegen sank die Bedrohungslage hingegen etwas, hier wurden bisher erst 2.474 neue Bedrohungen registriert.