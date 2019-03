25.03.2019 - 23:51 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



25.03.2019 - 23:51 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples finale Version von macOS Mojave 10.14.4 ist zusammen mit tvOS, iOS und watchOS am gleichen Tag veröffentlicht worden. Es handelt sich um ein kleineres Betriebssystem-Update mit Sicherheitsaktualisierungen und Performance-Upgrades. Auch die neuen Dienste für Magazine und Videostreaming werden unterstützt.

Das neue Betriebssystem unterstützt den neuen Streaming-Video-Dienst von Apple. macOS Mojave 10.14.4 bringt auch die neue Abofunktion Plus von Apple News auf den Mac, mit der für eine Flatrate Zeitungen und Zeitschriften gelesen werden können. Noch gibt es das Angebot allerdings nicht in Deutschland, weshalb die Funktion hierzulande noch fehlt. Der Zeitschriften-Service Apple News+ basiert auf Texture, der digitalen Magazin-App, die Apple 2018 gekauft hat. Der Dienst kostet in den USA monatlich rund 10 US-Dollar.

Das Update enthält auch Unterstützung für Safari AutoFill mit Touch ID und automatische Themen für den Darkmode in Safari: Beim Besuch einer Website, die eine CSS-Option für ein dunkles Theme hat, wird dieses automatisch aktiviert und Sie vor dem Bildschirm nicht mehr geblendet. Hier muss allerdings der jeweilige Webmaster der Website Hand anlegen - eine automatische Verdunkelung hat Apple nicht implementiert, um das Layout von Seiten nicht zu stören, die sonst unleserlich oder gar unbenutzbar werden könnten.

Das Update bietet AutoFill-Unterstützung für Touch ID-fähige Safari-Browser. Wenn Sie in Safari AutoFill für Touch ID aktiviert haben, können Sie mit dem Finger auf die Schaltfläche Touch ID klicken, um Webformularinhalte automatisch auszufüllen. Andere Passwortmanager wie Lastpass bieten solche Funktionen seit Jahren an, allerdings nicht mit dem biometrischen Feature Touch ID.

Es handelt es sich ansonsten um Performance- und Fehlerbehebungs-Releases für Bugs, die im macOS 10.14.3 Update nicht behoben werden konnten. Weitere neue Funktionen sind derzeit nicht bekannt.

Vor der Installation des neuen Betriebssystems sollte dringend über ein Backup des Rechners nachgedacht werden, falls es zu Datenverlusten während des Updatevorgangs kommen sollte.

Anzeige