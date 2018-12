(Bild: Apple / Mac Life)

Apple lässt über 370 Logos für seine Oktober-Keynote künstlerisch gestalten. Das wollen wir auch und richten uns daher an unsere kreativen Leser. Gestalten Sie eine tolle Variante unseres Logos und erhalten Sie die Chance auf ein nagelneues iPad Pro, ein iPhone Xs oder einen HomePod.

Apple gehört den Kreativen! Das macht der iPhone-Hersteller schon im Vorfeld der Keynote Ende Oktober deutlich: 371 angebissene Äpfel in den verschiedensten Varianten ließ man von ausgewählten Künstlern gestalten.

Sind Sie inspiriert nun selbst schöpferisch tätig zu werden? Dann gestalteten Sie eine spannende Variation des Mac-Life-Logos und schicken Sie Ihren Entwurf bis zum 06. Januar 2019 per Mail* an: logo@maclife.de

Wichtig: Unser Logo soll in seinen Grundzügen erhalten und erkennbar bleiben – so wie die Logos von Apple. Darüber hinaus sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Unsere Logo-Dateien können Sie hier herunterladen.

Den besten Entwurf prämiert unsere Redaktion mit einem brandneuen iPad Pro (12.9 Zoll) inklusive Apple Pencil, Platz zwei ergattert ein iPhone Xs, der Drittplatzierte erhält einen HomePod-Smartlautsprecher. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Gestaltungen!

*Die Rechte an der Veröffentlichung gehen an die falkemedia GmbH & Co. KG über, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme bestätigen Sie, dass Sie die Teilnahmebedingungen gelesen haben und sich damit einverstanden erklären.

