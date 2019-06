(Bild: Magdalena Proszowska & Corel)

Für unsere Leser bieten wir aktuell, in Zusammenarbeit mit Corel, Painter Essentials 6 kostenlos an. Doch das ist noch nicht alles, denn Corel packt darüber hinaus auch noch ein kostenloses Einstiegs-Webinar oben drauf. Jetzt anmelden!

Sie wollen am Computer wie auf Papier oder Leinwand malen und zeichnen? Oder ihr Foto in ein digitales Kunstwerk „verzaubern“? Dann ist Corel Painter Essentials 6 genau das richtige für Sie, denn die Software ist das ideale Malwerkzeug für alle digitalen Künstler. Painter simuliert täuschend echt viele Mal- und Zeichentechniken und kann sogar unterschiedliche Hintergründe berücksichtigen.

Software aktuell kostenlos

Für alle Mac-Life-Leser bieten wir aktuell, in Zusammenarbeit mit Corel, Painter Essentials 6 bis zum 18.07.19 kostenlos an. Folgen Sie hierfür einfach diesem Link:

Corel Painter Essentials 6 für Mac-Life-Leser

Kostenloses Webinar für Einsteiger

Corel bietet Ihnen nun kostenlos ein Webinar, also eine Online-Schulung, zu Painter Essentials 6. In diesem Einsteigerworkshop lernen Sie die grundlegenden Techniken und wie Ihr Computer, egal ob Windows oder Mac, zur digitalen Leinwand wird. Ein besonderes Highlight von Painter Essentials 6: Damit können Sie ein beliebiges Digitalfoto fast „automatisch“ nachmalen und in verschiedene bekannte Stile realistisch umwandeln. Wie Sie in Kombination der verschiedenen Werkzeuge schnell fantastische Ergebnisse erzielen, lernen Sie in diesem abwechslungsreichen Online-Training.

Das lernen Sie im Webinar

Grundlagen zu Painter Essentials 6

Erste Maltechniken im Einsatz

Ein Bild von Grund auf neu malen

Digitalfoto in ein Gemälde verwandeln

Erweiterte Kreativtechniken

Fotoexport

Jetzt anmelden Am Webinar von Corel können Sie entweder am 26.06. oder am 18.07. teilnehmen. Beide Termine sind inhaltlich identisch. Sie müssen sich lediglich für eine der Schulungen kostenlos bei Corel anmelden. Folgen Sie dazu einfach einem der Links: Live-Webinar Painter Essentials 6 am Mittwoch, 26.06.19, 10:00 - 10:45 Uhr

Live-Webinar Painter Essentials 6 am Donnerstag, 18.07.19, 19:00 - 19:45 Uhr

