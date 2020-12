Heute gewinnen: devolo Magic 2 WiFi next & Stellar Photo Recovery für Mac

Adventskalender 2020

Jetzt schnell am Tagesdeal teilnehmen und mit etwas Glück den Hauptpreis sichern:

Hauptgewinn: 1 x devolo Magic 2 WiFi next

Sofortgewinn: Stellar Photo Recovery (Mac)

► zum 14. Türchen des Adventskalenders 2020

Ihre heutige Chance im Hauptgewinn: devolo Magic 2 WiFi next

Internet ohne Tempolimit. Der Magic 2 WiFi next bringt Ihr Internet zu Hause auf ein neues Level. Die volle Leistung Ihres Internetanschlusses wird dank ausgezeichneter Powerline-Technologie mit bis zu 2 Gbit/s direkt über die Stromleitung in jeden Raum übertragen. So wird jede Steckdose zum potenziellen Access Point für leistungsstarkes Multiroom-WiFi.

Ganz gleich, mit wie vielen Endgeräten Sie oder Ihre Lieben online sind: Dank Multi-User-MIMO-Technologie werden mehrere Endgeräte gleichzeitig mit höherem Datendurchsatz versorgt. Für maximale Konnektivität ist Magic 2 WiFi next zusätzlich mit zwei weiteren Gigabit-LAN-Ports ausgestattet.

Produktbezeichnung: devolo Magic 2 WiFi next

Hersteller: Devolor

Wert: 199.90 Euro

Anzahl der Gewinne: 1

Mehr Informationen

Ihre heutiger Sofort-Download: Stellar Photo Recovery fürMac

Ganz gleich ob sich Ihre Bilder auf der der Speicherkarte Ihrer DSLR, Ihrer Action-Cam, Ihres Smartphones oder Camcorders befinden: Stellar Data Recovery unterstützt alle gängigen Speicherkarten und HDD namhafter Hersteller und Kameramarken.

Mit einer verbesserten Unterstützung für FAT32, ExFAT und NTFS Dateisystemen, ermöglicht die Software den Wiederherstellungsprozess für Laufwerke, physische Disketten, verbundenen externen Speicherdatenträgen oder mehr.

Stellar Photo Recovery 9: lebenslanges Nutzungsrecht

Jetzt statt regulär 49,90.- € kostenlos nutzen

Datenrettung in drei simplen Schritten

Speichermedium wählen, Daten-Speicher scannen, retten und neu speichern

Perfekte Integration in Ihren Workflow

Gratis Vollversion für Mac

