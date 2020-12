Heute gewinnen: CanonFoto Jahresabo & VideoProc

Adventskalender 2020

Hauptgewinn: 3x CanonFoto Jahresabo

Sofortgewinn: VideoProc Videobearbeitung

Ihre heutige Chance im Hauptgewinn: CanonFoto Jahresabo

CanonFoto ist Deutschlands erstes und einziges Foto-Magazin, das sich ausschließlich mit Themen rund um Canons EOS System befasst. Auf 132 Seiten berichten Foto-Redakteure, EOS-Fans und Profifotografen über Neues aus der Canon-Welt. Das Magazin ist zudem vollgepackt mit genialen Profitipps rund um Ihre Kamera, die den Foto-Alltag erleichtern werden.

Das Angebot reicht von kreativen Praxis-Workshops und professionellen Testberichten bis hin zu Tipps zur Bildbearbeitung und vielem mehr. So können Sie das Maximum aus Ihrer Canon herausholen. Immer für die Leser inklusive: attraktive Softwares, Video-Trainings oder gratis E-Books.

Produktbezeichnung: CanonFoto Jahresbezug

Erscheinungsweise: 6x pro Jahr

Wert: 54,90 Euro

Anzahl der Gewinne: 1

Ihre heutiger Sofort-Download: VideoProc Videobearbeitung

VideoProc kann jedes Video verarbeiten, das Sie mit GoPro, DJI, iPhone, Android, Camcorder oder anderen 4K-Kameras aufgenommen haben. Der leistungsstarke 4K-fähige Video Converter mit 370 Codecs als Eingabe und 420+ Ausgabeformaten kann alle einfachen und komplexen Transcodierungsanforderungen erfüllen, z.B. H.265 (HEVC) in H.264, MKV in iPhone/MP4, AVI für YouTube, 3D in 2D umwandeln.

