Heute gewinnen: Backpack Pro von Hardwrk & WebAnimator GO von Incomedia

Adventskalender 2020

Jetzt schnell am Tagesdeal teilnehmen und mit etwas Glück den Hauptpreis sichern:

Hauptgewinn: 1x Backpack Pro von Hardwrk

Sofortgewinn: WebAnimator GO von Incomedia

► zum 17. Türchen des Adventskalenders 2020

Ihre heutige Chance im Hauptgewinn: Backpack Pro von Hardwrk

Business kann auch praktisch sein! Das beweisen wir mit unserem Backpack Pro für MacBook. Der Rucksack ist seriös genug für einen geschäftlichen Auftritt und gleichzeitig bequem und praktisch für alle anderen Einsatzzwecke. In ihm kommen viele Design-Merkmale zusammen, sodass er nicht nur ein MacBook (bis 16" Pro) transportieren kann, sondern auch für Übernachtungsreisen taugt. Für den sauberen Look haben wir uns für ein neutral-schwarzes Design entschieden.

Produktbezeichnung: Backpack Pro

Hersteller: Hardwrk

Wert: 129 Euro

Anzahl der Gewinne: 1

Mehr Informationen

Ihre heutiger Sofort-Download: WebAnimator GO von Incomedia

WebAnimator GO ist die perfekte Anwendung für Einsteiger, die ihre Websites spektakulär gestalten möchten. Sie beseitigt sämtliche technischen Hürden und ermöglicht die Gestaltung von Animationen in GIF oder HTML5 in weniger als einer Minute. WebAnimator GO ist die perfekte Anwendung mit der Sie Schritt-für-Schritt eigene HTML5-Animationen erstellen können. Newbies aber auch erfahrene Anwender kommen dabei auf ihren Geschmack. Starten Sie durch!

► Sofort einsatzbereit

Herunterladen, Lizenzschlüssel eingeben, kreativ werden

► Lebenslang kostenlos nutzen

Für private und gewerbliche Zwecke: statt UVP 24.99 Euro jetzt gratis sichern

► Unendliche Vorlagen

Wählen Sie Ihr Lieblingsbild, passen Sie die Texte an und krieren Sie so einzigartige Inhalte - in weniger als einer Minute

► zum 17. Türchen des Adventskalenders 2020