Heute gewinnen: 20 Lizenzen Steganos Privacy Suite 22 & 7 Tage Kreativ Challenge

Adventskalender 2020

Jetzt schnell am Tagesdeal teilnehmen und mit etwas Glück den Hauptpreis sichern:

Hauptgewinn: 20 x Steganos Privacy Suite 22

Sofortgewinn: 7 Tage Kreativ-Challenge von Inspiracles

► zum achten Türchen des Adventskalenders 2020

Heutige Chance im Hauptgewinn: Steganos Privacy Suite 22

Die Steganos® Privacy Suite™ 22 kombiniert die prämierten Steganos-Sicherheitsprogramme Steganos® Safe™ und Steganos® Passwort-Manager™. Dank übersichtlicher Menüführung verschlüsseln Sie sensible Daten wie Geschäftsberichte, TAN-Listen oder Urlaubsfotos komfortabel per Knopfdruck – auf dem PC, im Netzwerk, unterwegs und in der Cloud. Passwörter für sämtliche Online-Accounts werden automatisch erstellt, verwaltet und eingetragen, egal ob am Computer, Tablet oder Smartphone.

Produktbezeichnung: Privacy Suite 22

Hersteller: Steganos

Wert: 49.99 Euro

Anzahl der Gewinne: 20

Mehr Informationen

Heutiger Sofort-Download: 7 Tage Kreativ-Challenge von Inspiracles

Und bist Du offen für eine völlig neue Inspirationstechnik? Möchtest Du neue Motive entdecken oder steckst gar fest und weisst nicht, was Du fotografieren sollst? Eine Woche lang bekommst Du täglich eine inspirierende Fotoaufgabe gestellt. Schritt für Schritt wirst Du spielerisch zu neue Perspektiven inspiriert. Kreativtechniken Die Aufgaben basieren auf der Inspiracles Kreativtechnik, die Deinen fotografischen Blick trainiert.

