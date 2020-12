Heute gewinnen: Feinster Klang von Sennheiser

Adventskalender 2020

Hauptgewinn: 1 x Sennheiser MKE 200, Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2, Sennheiser CX 400BT True Wireless

Sofortgewinn: Windows 10 Pannenhilfe von Markt+Technik

Ihre heutige Chance in der Adventskalender-Verlosung: Feinster Klang von Sennheiser

Kamera-Richtmikrofon MKE 200

Das Kamera-Richtmikrofon MKE 200 von SENNHEISER mit integriertem Windschutz und Schwinghalterung sorgt für optimierte Tonaufnahmen an der Kamera. Mit 3,5-mm-TRS- und TRRS-Wendelkabeln zum Anschließen an DSLR-Kameras, spiegellose Kameras und mobile Geräte. MKE 200: Die Lösung von Sennheiser für den optimalen Video-Sound.

Produktbezeichnung: MKE 200

Hersteller: SENNHEISER

Wert: 99.00 Euro

Anzahl der Gewinne: 1

Perfekte Klangerlebnisse mit den MOMENTUM True Wireless 2 von SENNHEISER

Ob klassisch oder zeitgenössisch: Jede Musikrichtung wird deutlich aufgewertet durch die maßgefertigten 7 mm dynamischen Treiber der neuen MOMENTUM True Wireless 2 Ohrhörer mit ihren tiefen Bässen, natürlichen Mitten und kristallklaren Höhen. Ein weiteres Plus: Mit integrierten Equalizern können Sie Ihr Hörerlebnis individuell gestalten und die unglaubliche Klangqualität so genießen, wie es Ihnen am besten gefällt.

Produktbezeichnung: MOMENTUM True Wireless 2

Hersteller: SENNHEISER

Wert: 299.00 Euro

Anzahl der Gewinne: 1

Erstklassger Sound mit den CX 400BT True Wireless von SENNHEISER

Egal wie dein Tag aussieht, egal wo du bist – einzigartiger Klang wird dein Begleiter sein. Mit den neuen CX 400BT True Wireless Ohrhörern mit der führenden Audiotechnologie von Sennheiser bist du der Boss über dein Klangerlebnis. Ganz egal ob du iOS oder Android nutzt – die Klangqualität der neuen CX 400BT True Wireless Ohrhörer ist immer dieselbe. Unsere Geräte unterstützen eine Vielzahl von Audio-Codecs, darunter SBC, AAC und aptX™. So ist erstklassiger Sound mit jedem Mobilgerät garantiert.

Produktbezeichnung: CX 400BT True Wireless

Hersteller: SENNHEISER

Wert: 199.00 Euro

Anzahl der Gewinne: 1

Heutiger Sofort-Download: Windows 10 Pannenhilfe von Markt+Technik

Irgendwann ist es so weit: Der Rechner nimmt sich beim Starten überaus viel Zeit oder startet gar nicht mehr, Windows friert ein oder es kommt zum Systemabsturz. In der dritten Auflage des bewährt hilfreichen Buches stellt Autor Wolfram Gieseke wiederum die neusten Möglichkeiten der Fehlerbehebung vor. So ist auch dieser kleine Ratgeber ein überaus nützlicher Helfer bei vielen großen und kleinen Problemen mit Windows, um Ihren Rechner wieder einwandfrei zum Laufen zu bringen und den Verlust wichtiger Daten zu vermeiden.

Praktisches PDF

Auf allen digitalen Endgeräten lesen

Lebenslang kostenlos nutzen

Für private und gewerbliche Zwecke: statt UVP 9.95 Eur jetzt gratis sichern

Topseller auf Amazon

hunderte positive Bewertungen und konstante Erweiterung – nun schon in der 3. Auflage!

