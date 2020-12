Heute gewinnen: Praxisbuch Naturfotografie durchs ganze Jahr & WinX HD Video Converter Deluxe

Adventskalender 2020

Hauptgewinn: 1x Praxisbuch Naturfotografie durchs ganze Jahr

Sofortgewinn: WinX HD Video Converter Deluxe

Heutige Chance im Hauptgewinn: Praxisbuch Naturfotografie durchs ganze Jahr

Manche Jahreszeiten eröffnen so viele Möglichkeiten, dass Sie kaum wissen, wo Sie die Kamera hinhalten sollen. Zu anderen Jahreszeiten ist die Auswahl an Motiven spärlicher. Welche Pflanzen- und Tierarten, Landschaften und Wetterphänomene man zu welchen Jahreszeiten am besten fotografieren kann, zeigt Ihnen dieser nach Monaten gegliederte Motivkalender. Es ist ein weiterer Band der erfolgreichen Praxisbuch-Serie für Naturfotografinnen und -fotografen.

Zusätzlich bietet Ihnen jedes Kapitel ein Vertiefungsthema, mit dessen Hilfe Sie sich als Fotograf*in weiterentwickeln können und bewusster fotografieren lernen: Die Autor*innen zeigen Ihnen, wie Sie einen detaillierten Jahresplan anlegen, Ihre Fotoprojekte sorgfältig vorbereiten oder bei allem fotografischen Eifer verantwortungsvoll und ethisch handeln.

Buchtitel: Praxisbuch Naturfotografie durchs ganze Jahr

Autor: Daan Schoonhoven

Wert: 34,90 Euro

Anzahl der Gewinne: 1

Heutiger Sofort-Download: WinX HD Video Converter Deluxe

Keine Vorerfahrung erforderlich! Mit WinX HD Video Converter Deluxe können Sie eine lange Videodatei in kleine Clips schneiden, um sie schneller auf YouTube, Instagram, Facebook usw. zu teilen. Es ist auch nützlich, wenn Sie unerwünschte Teile wie Werbung, Outtakes oder Trailer abschneiden wollen, um das Wesentliche zu erhalten.

