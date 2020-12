Jetzt gewinnen: NANLITE MixPad 11 LED-Multicolorleuchte & Fotografie Basic Videokurs

Adventskalender 2020

Jetzt schnell am Tagesdeal teilnehmen und mit etwas Glück den Hauptpreis sichern:

Hauptgewinn: 1x NANLITE MIXPAD 11 RGB

Sofortgewinn: Fotografie Basic Videokurs von Matthias Butz

► zum dritten Türchen des Adventskalenders 2020

Heutige Chance im Hauptgewinn: NANLITE MIXPAD 11 RGB

MIt den RGB-Videoleuchten der NANLITE MIXPAD Serie bietet NANGUANG eine 3-in-1 LED-Leuchte für Foto und Video. Sie erhalten eine vollwertige Bi-Color Videoleuchte mit veränderbarer Farbtemperatur. Dadurch können Sie als Fotograf oder Videofilmer in sekundenschnelle zwischen Tageslicht und Kunstlicht wechseln. Der Einsatz unterschiedlicher LED-Typen erlaubt zudem per Knopfdruck zwischen hartem und weichem Licht zu wechseln.

Dies kann z.B. nützlich sein, wenn Sie das MIXPAD als Kopflicht oder Kameraleuchte für ein Interview einsetzen wollen und besonders softes Licht benötigen. Der Einsatz eines Soft-Diffusors erübrigt sich hiermit. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten sind durch zusätzliche Farben wie rot, grün und blau möglich.

Diese können durch Wechsel in den RGB-Modus aktiviert werden. Schließlich gibt es speziell für Video-Produktionen vorprogrammierte Lichteffekte, welche eine RGB Color Videoleuchte wie das MIXPAD 11 oder MIXPAD 23 zu einem Effektlicht machen.

Heutiger Sofort-Download: Fotografie Basic Videokurs von Matthias Butz

Erstellen Sie in nur 14 Tagen garantiert bessere Fotos. Wie es geht, verrät dieser exklusive Video-Lernkurs in 14 Einheiten, welche von dem professionellen Dozenten und Foto-Trainer Matthias Butz aus der Praxis entwickelt wurde. Fotografie, Bildgestaltung sowie exklusive Tipps und Tricks runden diesen umfassenden Workshop ab, der sowohl vor den eigenen vier Wänden, aber auch im Urlaub in Theorie und Praxis punktet

► zum dritten Türchen des Adventskalenders 2020