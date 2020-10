Was bringt der Aldi Medion MD 19900 für 107 Euro?

Aldi Nord bringt ab dem 5. Oktober 2020 einen Staubsaugerroboter auf den Markt. Das Gerät kostet gerade einmal 107 Euro (Vielen Dank an die Mehrwertsteuersenkung), während andere Modelle in den Elektronikmärkten teils mehrere Hundert Euro kosten. Taugt der Medion MD 19900 Saugroboter also etwas oder ist das nur billig, aber nicht wertig?

Mac Life hat das Gerät unter die Lupe genommen. Der vollautomatische Sauger ist laut Hersteller mit einem intelligenten Navigationssystem ausgerüstet und soll so die Hausarbeit effizient und verlässlich machen. Hausarbeit? Das Gerät kann nur saugen, aber nicht wischen! Für manche Flächen wird die Kundschaft also nach wie vor zum Wischer greifen müssen.

Welche Navigation verwendet der Aldi-Staubsaugerroboter?

Aldi hatte schon teuere Staubsaugerroboter im Angebot, die mit einem Laserscanner ausgerüstet waren. Dieser nimmt ein Bild des Raums bzw. von der Decke auf und fährt dann erst los und saugt in exakten Bahnen. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen wird sichergestellt, dass jeder Bereich abgefahren wird, zum anderen ist der Saugvorgang so schneller vorbei.

Leider kann das der Staubsaugerroboter Aldi Medion MD 19900 nicht. Der Medion-Staubsauger setzt eine Gyro-Technik ein. Das bedeutet, dass Kollissionssensoren dem Gerät helfen, eine Karte des Raums aufzubauen, die er dann systematisch abfährt. Der Raum wird dazu in Quadrate aufgeteilt, die in Bahnen einzeln abgefahren werden. Ist der Akku fast leer oder die Wohnung gereinigt, fährt der Roboter zur Ladestation zurück.

Wie ist der Aldi Staubsaugerroboter ausgestattet?

Wie bei vielen Modellen sind zwei Bürsten verbaut. Der Akku soll für eine Dauer von 90 Minuten halten, bis er wieder aufgeladen werden muss. Die Kundschaft kann ihn auch so programmieren, dass er zu einer bestimmten Uhrzeit losfährt. Die Aufladung des Lithium-Ionen-Akkus dauert satte 4,5 Stunden..

Der Medion MD 19900 misst im Durchmesser 30 cm und ist 8 cm hoch. Das ist recht wuchtig, sodass das Gerät nicht unter alle Schränke und Sofas fahren kann. Der Medion MD 19900 von Aldi ist sicherlich nicht das allereinfachste Modell, zur Spitzenklasse gehört er allerdings auch nicht.

Wir empfehlen das Gerät allen, die sich noch nicht sicher sind, ob sie einen Saugroboter überhaupt dauerhaft nutzen wollen, und erst einmal Erfahrungen sammeln und nicht gleich hunderte von Euro ausgeben wollen.

Eure Meinung ist gefragt

Was haltet ihr von dem Aldi-Angebot? Ist das Gerät für seine Leistung zu billig oder zu teuer? Schreibt eure Meinung in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels oder auf Facebook.